عشيقة بوتين السابقة حامل ثانية.. وتساؤلات عن هوية الأب

تعود لاعبة الجمباز السابقة والتي يعتقد أنها عشيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت الأضواء مجدداً بعد تقارير إعلامية عن حملها مرة أخرى.

فقد كشفت مصادر للقناة الإخبارية الروسية General SVR Telegram أن ألينا كاباييفا، التي يطلق عليها اسم المرأة الأكثر مرونة في روسيا، حامل، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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وأضافت أن بوتين اكتشف أن عشيقته حامل مرة أخرى، حيث يعتقد أن تلك الخطوة لم يكن مخططاً لها، وتساءلت القناة على موقعها الإلكتروني عن هوية الأب!

الرئيس غضب!

كذلك، زعمت المصادر أن الرئيس غضب عندما انتشر النبأ بينما كان يستعد لموكب "يوم النصر" الذي يبدأ اليوم الاثنين في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن لاعبة الجمباز السابقة البالغة من العمر 38 عاماً صديقة بوتين، بل أم لثلاثة من أطفاله.

يذكر أن بوتين كان أعلن في يونيو 2013 طلاقه من زوجته ليودميلا (التي كانت تعمل سابقاً كمضيفة طيران)، بعد 30 عاماً من الارتباط، وإنجاب ابنتين منها، إلا أن هذا الإعلان لم يمر في حينها مرور الكرام، بل شكل "زوبعة" في المشهد الروسي وقتها، لا سيما أنها كانت من المرات النادرة التي تطال مسألة عائلية سياسياً بهذه المرتبة في روسيا، لربما منذ زمن القيصرية الروسية.

ومنذ ذلك الوقت، حامت الشبهات حول بطلة الجمباز مرتين في الأولمبياد، والفائزة بالميدالية الذهبية، الفاتنة ألينا كاباييفا، التي قيل إنها كانت على علاقة بالرئيس الروسي منذ فترة.