مخرج مصري يهاجم محمد صلاح: بنشجع كورة قبل ما تتولد

فيما لم يحسم النجم المصري محمد صلاح مصيره بعد مع النادي الإنجليزي، في ظل أخبار متداولة عن عروض يتلقاها من أندية ودوريات كبرى، واشتراطه الحصول على أجر ضخم لتجديد التعاقد مع ناديه الحالي، وجه المخرج المصري مجدي الهواري رسالة حادة له.
وكتب الهواري في منشور على حسابه في فيسبوك: "إلى محمد صلاح أنت في خطر.. لو الجمهور اللي عملك أغاني باسمك قلب الطاولة عليك هيرموك بالبيض.. هيروح منك كل حاجه دوري وأبطال أوروبا حتى لقب الهداف".
كما هاجمه قائلاً إنه حول الدوري الإنجليزي إلى بورصة، وهذا أمر يصب في صالح المنافسين، دعياً إياه لحسم موقفه واتخاذ قراره، وألا يحول تاريخه إلى صفقة ممكن أن تخسر أو تربح.
"بلاش هيصة كتير كده"
وأضاف: "احسم وخد قرارك وبلاش هيصة كتير كده.. مفيش حد من أساطير الكورة فضل كل ده هري في المفاوضات علشان ياخد قرار".
كذلك ختم قائلاً: "لو انت نجم عالمي.. احنا بنشجع كورة عالمية قبل ما انت تتولد".
فيما تسبب منشور الهواري بجدل واسع بين المتابعين، وتعرض المخرج للهجوم من قبل محبي محمد صلاح، بينما سانده البعض الآخر في رأيه.
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