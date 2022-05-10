انظر بدقة للصورة.. ما تراه أولاً سيكشف الكثير عن شخصيتك!

خدعة بصرية جديدة تثير انتباه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزيد من تساؤلاتهم.

الخدعة التي نشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun، البريطانية تحمل صورتين وتفسيرين، بحسب ما تراه أولا بالصورة.

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فماذا ترى للوهلة الأولى عزيزي المشاهد في الصورة؟

فبحسب تفسير نشرته قناة "برايت سايد" Bright Side على "يوتيوب" فإن الخيارين هما إما امرأة تنظر من النافذة أو جمجمة.

فإذا لاحظت أن المرأة تنظر من النافذة أولاً، فأنت على الأغلب شخص تميل إلى التغاضي عن المخاطر، أي لا تلاحظه. ولذا فقد تخاطر بحياتك دون أن تدرك ذلك.

وأحيانًا تكون عفويًا جدًا وساذجًا بعض الشيء، ولهذا السبب قد تجد نفسك في كثير من الأحيان غير مستعد لعواقب غير سارة نتيجة أفعالك واختياراتك.

أما إذا رأيت الجمجمة أولاً، فأنت على الأغلب إنسان واقعي ولست مثاليا.

ربما تبدو كشخصية متشائمة بعض الشيء للأشخاص الذين لا يعرفونك جيدًا، لكنك على يقين دائم بأن كل الأشياء الجيدة قد تنتهي يوما ما.