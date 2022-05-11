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أول رئيس لأوكرانيا المستقلة يفارق الحياة بوسط الحرب مع روسيا

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(FILES) In this file photo taken on January 29, 2014 former Ukrainian President Leonid Kravchuk addresses deputies during an extraordinary session of the Ukrainian parliament in Kiev. Leonid Kravchuk, the first president of post-Soviet Ukraine, died on May 10, 2022, Kyiv's mayor Vitali Klitschko said.
ليونيد كرافتشول في البرلمان الأوكراني في 2014 (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

أول رئيس لأوكرانيا المستقلة يفارق الحياة بوسط الحرب مع روسيا

ليونيد كرافتشوك كان أحد القادة الثلاثة الذين أعلنوا رسمياً انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991

كييف – فرانس برس

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توفي ليونيد كرافتشوك، أول رئيس لأوكرانيا المستقلّة وأحد القادة الثلاثة الذين أعلنوا رسمياً انهيار الاتحاد السوفيتي، عن 88 عاماً الثلاثاء، في غمرة الحرب في بلاده، بحسب ما أعلنت كييف.

وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق "تلغرام": "خسارة جسيمة لأوكرانيا بأسرها. لقد توفي اليوم ليونيد كرافتشوك - أول رئيس لأوكرانيا، وأول رئيس للرادا (البرلمان الأوكراني) والرجل الذي يقف خلف دولة أوكرانيا الحديثة".

ونوّه رئيس بلدية كييف بصفات الراحل، ولاسيّما أنه "لم يخَف" من تولّي زمام الأمور خلال فترة التسعينيات المضطربة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

كرافتشوك مع بوريس يلتسين في 1993
كرافتشوك مع بوريس يلتسين في 1993

وأضاف: "خلال فترة رئاسته، اعتمد البرلمان قانون إعلان استقلال أوكرانيا".

وتابع: "لقد ظلّ مخلصاً لبلده حتى اللحظة الأخيرة، وسعى، بخبرته ومعارفه، إلى تحسين حياتنا، وقد نجح في ذلك".

بدوره أعرب مدير الإدارة الرئاسية أندريه يرماك في منشور على "تلغرام" عن أسفه لوفاة كرافتشوك، واصفاً رحيله بـ"الخسارة الكبيرة" ومنوّهاً برجل "وطني حكيم" و"شخصية تاريخية حقاً".

وفي منشور على "فيسبوك" قال النائب ديمترو رازومكوف إن الراحل "مرّت عليه أوقات عصيبة لبلدنا، واتّخذ قرارات صعبة وتاريخية" ليس أقلّها "صناعة الاستقلال الأوكراني".

سيدة تحمل صورة كرافتشوك في كييف في 1991 خلال مظاهرة مؤيدة للاستقلال
سيدة تحمل صورة كرافتشوك في كييف في 1991 خلال مظاهرة مؤيدة للاستقلال
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وأضاف: "من أجل استقلالنا وحريّتنا، نحن نقاتل اليوم، في حرب مروّعة ضدّ المحتلّ الروسي".

وكان كرافتشوك، بصفته رئيساً لجمهورية أوكرانيا السوفيتية، أحد القادة الثلاثة الذين أعلنوا رسمياً تفكّك الاتّحاد السوفيتي، وذلك في 8 ديسمبر 1991. وقد شاركه في تلك اللحظة التاريخية كلّ من رئيس جمهورية روسيا السوفيتية بوريس يلتسين ورئيس جمهورية بلاروسيا السوفيتية ستانيسلاف شوتشكيفيتش.

وتوفي شوتشكيفيتش الأربعاء الماضي عن 87 عاماً، بينما توفي يلتسين في 2007.

كرافتشوك ويلتسين وعدد من رؤساء الجمهوريات السوفيتية السابقة في 1993
كرافتشوك ويلتسين وعدد من رؤساء الجمهوريات السوفيتية السابقة في 1993
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