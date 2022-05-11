بسبب سعرها الجنوني.. أجهزة إنذار على منتجات البشرة في تركيا منعاً لسرقتها!

اضطرت بعض المتاجر في تركيا لوضع أجهزة إنذار على منتجات البشرة وخاصة "واقي الشمس"، منعا للسرقة بعد غلاء الأسعار بشكل كبير.

وانضم "واقي الشمس" إلى السلع التي شهدت زيادة كبيرة في تركيا مؤخرا تزامنا مع ارتفاع معدلات التضخم، بحسب ما أفادت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

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فقد وصل سعر "واقي الشمس" في المتاجر إلى 400 ليرة تركية للعبوة الواحدة، مما أجبر أصحاب المتاجر على وضع أجهزة إنذار عليه.

وتضع المتاجر أيضا أجهزة إنذار على سلع مثل زيت عباد الشمس، بعد أن تم تسجيل عدد من حالات السرقة له.

يُذكر أن زجاجة زيت عباد الشمس زنة 5 لترات كان يتراوح سعرها بين 35 و40 ليرة، غير أنها ارتفعت إلى 120 و150 ليرة بفعل الزيادات المتعاقبة خلال العامين الماضيين منذ بداية جائحة كورونا وبسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعقب بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس مثلما حدث في الوقود والطاقة ليرتفع سعر زجاجة زيت عباد الشمس زنة خمس لترات إلى 200 و250 ليرة.