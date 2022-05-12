صور تثير هلعاً وذعراً على متن طائرة.. ما قصتها؟

تسببت مجموعة من الصور تبادلها عدد من المسافرين عبر هواتفهم النقالة إلى حالة من الهلع والذعر وتأخير الرحلة التي كانوا على متنها.

فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية تسعة أشخاص بعد تبادلهم لتلك الصور، بالإضافة لمقاطع فيديو تظهر تحطم طائرة، الأمر الذي أدى إلى حالة هلع بين الركاب.

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وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن الحادثة وقعت قبيل وقت قصير من موعد إقلاع طائرة ركاب تابعة لشركة "أناضول جيت" من مطار بن غوريون قرب تل أبيب متوجهة إلى إسطنبول.

كذلك، أشار بيان الهيئة يوم الثلاثاء، إلى استجواب التسعة المشتبه بهم من قبل الشرطة، مؤكدة أن الحادثة ترتقي إلى "تهديد إرهابي".

تأخير 4 ساعات

وأفادت بأن المشتبه بهم أنزلوا من الطائرة قبيل مغادرتها بعد تأخير استمر أربع ساعات.

بدوره، قال المتحدث باسم الهيئة عوفر ليفلر، إن المشتبه بهم "استخدموا برنامج شركة آبل (إير دروب) الذي يسمح لهم بمشاركة الصور عبر الهواتف المحيطة".

وتختص شركة آبل بميزة "إير دروب" التي تسمح لمستخدمي أجهزة أيفون بمشاركة الملفات لاسلكيا مع الأشخاص القريبين.

Passengers at Ben Gurion Airport sent photos of plane crash: Flight from Israel to Turkey delayed over menacing photos sent to passengers. https://t.co/xMGR5EJope ArutzSheva pic.twitter.com/2gx77KEhai — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) May 10, 2022

حادثة مشابهة

تأتي الحادثة بعد أخرى مشابهة وقعت في المطار نفسه قبل أسابيع.

وعثر أمن المطار في 28 أبريل على قذيفة غير منفجرة كانت بين أمتعة عائلة أميركية حصلت عليها كهدية تذكارية أثناء إجازة قضتها في إسرائيل.

في حين تسببت الحادثة حينها بحالة من الذعر في صفوف المسافرين الذين تواجدوا في قاعة المغادرة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المسافرين وهم يركضون في جميع الاتجاهات للاختباء، قبل أن يسمح للعائلة بالصعود إلى الطائرة.