.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صور تثير هلعاً وذعراً على متن طائرة.. ما قصتها؟

  • الخط
من الصور المتداولة
من الصور المتداولة

صور تثير هلعاً وذعراً على متن طائرة.. ما قصتها؟

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

تسببت مجموعة من الصور تبادلها عدد من المسافرين عبر هواتفهم النقالة إلى حالة من الهلع والذعر وتأخير الرحلة التي كانوا على متنها.

فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية تسعة أشخاص بعد تبادلهم لتلك الصور، بالإضافة لمقاطع فيديو تظهر تحطم طائرة، الأمر الذي أدى إلى حالة هلع بين الركاب.

شاهد تحطم طائرة بشارع مزدحم في هايتي.. ومقتل 6 الأخيرة طيران شاهد تحطم طائرة بشارع مزدحم في هايتي.. ومقتل 6

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن الحادثة وقعت قبيل وقت قصير من موعد إقلاع طائرة ركاب تابعة لشركة "أناضول جيت" من مطار بن غوريون قرب تل أبيب متوجهة إلى إسطنبول.

كذلك، أشار بيان الهيئة يوم الثلاثاء، إلى استجواب التسعة المشتبه بهم من قبل الشرطة، مؤكدة أن الحادثة ترتقي إلى "تهديد إرهابي".

تأخير 4 ساعات

وأفادت بأن المشتبه بهم أنزلوا من الطائرة قبيل مغادرتها بعد تأخير استمر أربع ساعات.

بدوره، قال المتحدث باسم الهيئة عوفر ليفلر، إن المشتبه بهم "استخدموا برنامج شركة آبل (إير دروب) الذي يسمح لهم بمشاركة الصور عبر الهواتف المحيطة".

وتختص شركة آبل بميزة "إير دروب" التي تسمح لمستخدمي أجهزة أيفون بمشاركة الملفات لاسلكيا مع الأشخاص القريبين.

حادثة مشابهة

تأتي الحادثة بعد أخرى مشابهة وقعت في المطار نفسه قبل أسابيع.

وعثر أمن المطار في 28 أبريل على قذيفة غير منفجرة كانت بين أمتعة عائلة أميركية حصلت عليها كهدية تذكارية أثناء إجازة قضتها في إسرائيل.

في حين تسببت الحادثة حينها بحالة من الذعر في صفوف المسافرين الذين تواجدوا في قاعة المغادرة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المسافرين وهم يركضون في جميع الاتجاهات للاختباء، قبل أن يسمح للعائلة بالصعود إلى الطائرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360.. موجة تنديد دولية وعربية بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة... العربية 360.. موجة تنديد دولية وعربية بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة...
اكتشف المزيد