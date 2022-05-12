5 معلومات غالباً ما يخطئ الناس فيها.. تعرف إليها!

يتداول معظم الناس معلومات خاطئة بشأن عدد من الأمور العامة ظناً منهم أنها صحيحة فيما هي لا تمت للحقيقة بصلة.

ماذا يخزن الجمل في سنامه؟

ومن أبرز تلك المعلومات الخاطئة الاعتقاد بأن الجمل يخزن الماء في سنامه، إذ إن الاعتقاد الشائع لدى المعظم أن الجمل يقوم بتخزين الماء في سنامه، لكن الصواب هو أن الجمل يقوم بتخزين الدهون المتحولة من فائض غدائه في السنام.

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فعندما يبقى الجمل لفترات طويلة دون طعام، فإنه يستخدم الدهون الموجودة في السنام لتزويد نفسه بالطاقة اللازمة التي يحتاجها، فكلما زادت مدة بقائه دون طعام لفترات أطول قل التحدب الموجود بالسنام؛ نظراً لاستهلاك الدهون الموجودة فيه.

ما هو الطعام الذي لا يفسد؟

إلى ذلك، يتساءل البعض عن الطعام الذي لا يمكن أن يفسد على الإطلاق مهما طال الزمان، إذ كشف خبراء التغذية أن العسل هو على رأس قائمة الأطعمة التي لا تفسد.

وقد يتبلور العسل بمرور الوقت، لكنه لن تنتهي صلاحيته في الواقع أو يصبح غير صالح للاستعمال.

والسبب في مقاومته الشديدة للتلف هو أنه يتكون فقط من حوالي 17٪ من الماء، وهي نسبة منخفضة جداً لاستيعاب معظم البكتيريا والفطريات.

كما يعمل العسل في الواقع على تجفيف البكتيريا، لذا فهو في الأساس مادة حافظة خاصة به!

ثاني أكبر دول!

في سياق آخر يخطئ العديد من الأشخاص عند سؤالهم عن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، حيث يجيب البعض بأنها روسيا أو الصين.

إلا أن الجواب الصحيح هو كندا، والتي تُعدّ ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 9,984,000كم2، وهي بذلك تغطي خمسي مساحة قارة أميركا الشماليّة.

وتشمل المساحة الكليّة لكندا آلاف الأمتار المربّعة من الجزر المجاورة لها، ومن أهمّها جزيرة نيوفاوندلاند الواقعة شرقاً، وأرخبيل القطب الشمالي الواقع شمالاً.

أصغر دولة في العالم

ومن الأخطاء الشائعة أيضاً، تلك المعلومات المتداولة بشأن أصغر دولة في العالم، حيث يظن البعض أنها موناكو جنوب فرنسا، أو ناورو الجزيرة القابعة في المحيط الهادئ.

إلا أن الجواب الصحيح هو دولة الفاتيكان، الأصغر في العالم من حيث المساحة والسُكّان، وتقع في العاصمة الإيطاليّة روما.

وتحتوي على مجموعة من المعالم المسيحيّة وهي مقر البابوية الكاثوليكية، وتصل المساحة الجغرافيّة الإجماليّة للفاتيكان إلى ما يُقارب 0.44 كم².

مما يتكون قرن وحيد القرن؟

إلى ذلك، يعتقد العديد منّا أن قرون حيوان وحيد القرن مكونة من العظام وذلك لصلابتها ولونها الأبيض.

ولكن هذه القرون ليست قرونًا حقيقة، بل هي مكونة من مادة تسمى الكراتين، ويعد من الحيوانات كبيرة الحجم، حيث يتراوح طوله من 1.5 إلى 2.5 م.

كذلك، هناك 5 أنواع من وحيد القرن وكلها مهددة بالانقراض، وذلك بسبب عمليات الصيد الجائر من قِبل الإنسان.