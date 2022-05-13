جوابك يكشف هل أنت اجتماعي أم انتقائي.. ماذا ترى أولاً؟

تكشف الخدع البصرية الكثير من خفايا شخصياتنا، وتثير التساؤلات حول أول ما تقع عليه أعيننا.
في هذه الصورة سنعرف هل أنت اجتماعي وتحب الاختلاط بالآخرين أم انتقائي في علاقاتك وتميل للهدوء؟
فمجرد إلقاء نظرة سريعة على هذه الرسمة هناك اختبار ذهني حول أول حيوان تراه؟ هل هو الحمار الوحشي أم الأسد؟
ويظهر لبعض الناس أن هذه الصورة فيها اثنان من الحمير الوحشية، بينما يتعرف آخرون على الفور على رأس أسد.
من جانبه، أوضح The Bright Side الذي نشر الصورة عبر حسابه في "يوتيوب"، ما يعنيه ذلك عنك:
معنى الحمار الوحشي
فإذا رأيت اثنين من الحمير الوحشية معناه أنك تستمتع بالتواصل الاجتماعي وأن تكون بصحبة الآخرين.
كما قد يعني ذلك أيضًا أنك تحب الأشخاص اللطيفة وتتطلع إلى الدردشة مع الناس.
من جانبهم، قال الخبراء: "أنت تحب التحدث والاستمتاع بأن تكون محاطًا بالناس. وتكوين معارف جديدة هو هوايتك.. فأنت لا تحب الروتين الممل".
رؤية الأسد
أما إذا رأيت وجه أسد فهذا معناه أنك شخص هادئ وانتقائي في خياراتك.. فبدلاً من إحاطة نفسك بالكثير من الأشخاص، تفضل الاستثمار في قلة مختارة.
وقال خبير: "تفضل أسلوب حياة أكثر هدوءًا. وقضاء بعض الوقت الجيد مع أصدقائك الموثوق بهم وعائلتك.
كما أن وجود الكثير من الأشخاص حولك يستنزف طاقتك، ولهذا السبب تتجنب الأماكن المزدحمة.
لذلك أخبرنا أي الحيوانات رأيت أولاً؟
-
طفل يمني يثير موجة تعاطف.. شاهد ما قاله لمذيعة مصريةأثار مقطع مصور لطفل يمني يقيم في مصر، موجة تعاطف كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تحدث عن أمنيته بالعودة إلى بلاده وأن يغير الزمن لو تسنى له ... سوشيال ميديا
-
إسرائيل تقتحم جنين.. واشتباكات عنيفة مع فلسطينييناقتحمت قوات إسرائيلية اليوم الجمعة، حي الهدف بجوار مخيم جنين وسط إطلاق نار واشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.وطوقت القوات الإسرائيلية منزلاً لعائلة ... العرب والعالم
-
خرج خالي الوفاض.. مورا "دعوت إيران لوقف إعدام معتقل سويدي"بعد أن خرج دون التوصل إلى نتائج ملموسة في ما يتعلق باستئناف المفاوضات النووية التي توقفت منذ مارس الماضي، كشف المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا انريكي ... إيران