لأول مرة.. امرأة تحكم مباراة نهائي كأس العرش المغربي

في خطوة غير مسبوقة، تستعد الحكمة المغربية بشرى كربوبي لدخول التاريخ، خلال مباراة الجيش الملكي والمغرب التطواني المرتقبة، في نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم.

فقد اختارت اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، كربوبي لقيادة نهائي كأس العرش، لتصبح أول امرأة تدير مثل هذه المباراة التي ستقام مساء السبت المقبل في مدينة أغادير.

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تعمل في الشرطة

الحكمة الجديدة تعمل في جهاز الشرطة، وسيساعدها زميلتها فتيحة الجرمومي بجانب المساعد الثاني مصطفى أكرداد، وسيكون الداكي الرداد حكما رابعا.

فيما يتولى الدولي رضوان جيد مهمة حكم الفيديو المساعد، وسيساعده ياسين بوسليم وعبد الصمد ابرتون.

شاركت في كأس أمم إفريقيا

وسبق لبشرى إدارة مباريات بدوري المحترفين، كما أدارت مباراة في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة في الكاميرون.

ويبحث الجيش الملكي عن لقبه الأول منذ عام 2009 الثاني عشر في تاريخه، بينما تأهل المغرب التطواني، العائد لدوري الكبار، للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.