طلبا 650 ألف دولار.. زوجان يقاضيان ابنهما الوحيد لعدم إنجابه

رفع زوجان هنديان دعوى قضائية ضد ابنهما الوحيد، حيث يطالبانه وزوجته إما بإنجاب حفيد في غضون عام أو دفع ما يقرب من 650 ألف دولار.

وقال الزوجان سانجيف وسادهانا براساد إنهما استنفدا مدخراتهما في تعليم ابنهما الطيار ودفعا تكاليف حفل زفاف فخم، والآن يريدان الحصول على حفيد، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، الخميس.

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كما قالا في الالتماس الذي تم تقديمه إلى محكمة في هاريدوار الأسبوع الماضي: "ابني متزوج منذ ست سنوات لكنه وزوجته لم يخططا لإنجاب طفل.. على الأقل إذا كان لدينا حفيد يمكننا قضاء الوقت معه، فسيصبح ألمنا محتملًا".

وذكرت الصحيفة، أن التعويض الذي يطالب به الزوجان، وهو 50 مليون روبية (646 ألف دولار) يشمل تكلفة حفل زفاف في فندق خمس نجوم، وسيارة فاخرة بقيمة 80 ألف دولار، ودفع تكاليف شهر العسل للزوجين في الخارج.

كما دفع الوالدان 65 ألف دولار لتدريب ابنهما كطيار في الولايات المتحدة، وعاد الابن إلى الهند في عام 2007، لكنه فقد وظيفته واضطرت عائلته إلى إعالته ماليًا لأكثر من عامين. وحصل شري ساجار، 35 عاما، في النهاية على وظيفة طيار.

"حفيد نلعب معه"

ويقول والداه إنهما رتبا زواجه من شوبانجي سينها، البالغة من العمر الآن 31 عاما، في عام 2016، على أمل أن يكون لديهما "حفيد يلعبان معه" أثناء تقاعدهما.

كما قالا في التماسهما: "كان علينا أيضًا الحصول على قرض لبناء منزلنا، ونحن الآن نمر بالكثير من الصعوبات المالية.. ونشعر بالانزعاج جدًا لأننا نعيش بمفردنا".

من جانبه، أوضح محامي الزوجين، أرفيند كومار، أن الالتماس سيتم النظر فيه أمام المحكمة في شمال الهند في 17 مايو.

يشار إلى أن لدى الهند نظاما عائليا مشتركا قويا، حيث غالبًا ما يعيش العديد من الأفراد من أجيال مختلفة - بما في ذلك الأجداد، وأبناء الأخ، والعمات والأعمام - في نفس المنزل.