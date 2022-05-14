مشهد مرعب لطفلة تتدلى من الطابق الثامن.. ورجل يخاطر بحياته

في مشهد يحبس الأنفاس، أنقذ أحد سكان مدينة أستانا في كازاخستان، طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من السقوط من الطابق الثامن.
وأعلنت إدارة حالات الطوارئ في المدينة، أن الحادث وقع الثلاثاء الماضي في شارع أولي دالا، حيث كانت الصغيرة تتدلى من النافذة، ولم تستطع الصعود مرة أخرى إلى الشقة.
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كما أضافت أن الجار الساكن في الطابق السابع رأها في هذا الموقف المرعب، فصعد من نافذته مخاطرا بحياته لإنقاذها والتقطها قبل أن تسقط.
فيما وعدت إدارة الطوارئ في العاصمة بمنح الرجل وساما على شجاعته في إنقاذ تلك الصغيرة من الموت المحقق!
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