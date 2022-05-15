ما تراه أولاً بالصورة يكشف أكثر ما تخشاه عندما تقع في الحب!

تعتبر الصور التي تحمل خدعا بصرية طريقة رائعة لاختبار العقول، وقد تخبر الكثير عن شخصية متفحصها. والصورة التي اخترناها اليوم تحمل خدعة بصرية مثيرة للاهتمام.

الصورة التي نعرضها اليوم، ونشرها موقع صحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية، تحتوي على وهم بصري قد يكشف أكثر عما يخيفك في الحب، اعتماداً على ما تقع عليه عيناك للوهلة الأولى في الصورة.

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الصورة هي عبارة عن لوحة فنية غامضة للفنان أوليغ شوبلياك، إلا أنها ستخبرك بالضبط بما تخشاه في علاقتك العاطفية.. فماذا رأيت أولاً عندما نظرت للصورة؟

وجه رجل

فإذا رأيت وجه رجل، فهذا يعني أن تركيزك وحماسك يجعلك سعيدا بالتواجد بالقرب ممن تحب.

أنت تستمتع بالعيش في الحاضر وبالكاد تفكر في التجارب السلبية الخاصة بالماضي.

أنت تعيش اليوم، وعندما يمر تنساه إلى الأبد وتبدأ يومك الجديد بنشاط، وهي طريقتك للشعور بالحرية، بحسب اعتقادك.

إلا أنك دائماً تشعر بالخوف من أن يُنظر إليك على أنك تحمل أعباء عاطفية.

أنت تشعر بالاختناق سريعا، فتنهي علاقة وتبدأ علاقة جديدة معتقداً أن ذلك أمر "طبيعي"، ولكن ما تفعله يخلق مسافة بينك وبين شريكك، وينسف أي فرصة لعلاقة دائمة ومستمرة على المدى الطويل.

الصبي

وإذا رأيت الصبي، فأنت على الأرجح شخص مبتهج وتحب التواجد حول الناس.

أنت لا تحب أن تكون مركز الاهتمام، إلا أنه لا يمكنك العيش دون أن تكون وسط حشد من الوجوه المألوفة لك.

ولكن ما تخفيه في علاقاتك هو الخوف من أن تصبح ناضجا.

أنت تذهب لعملك بانتظام وتدفع فواتيرك معتقدًا أن هذا ما يجعل منك شخصا ناضجا، ولكن الحقيقة هي أنها يمكن أن تجعل منك شخصاً قليل الحيلة في بعض الأحيان.

أكثر ما يخيفك في علاقاتك، هو إذا كان الشخص الذي تحبه لا يشعر بالحاجة إليه، فلن يكون لديك أي شيء آخر لتقدمه في هذه الحالة، وهذا ما يزعجك دائما.

اللوحة

أما إذا رأيت اللوحة فأنت في نعيم. نعم، أنت تحب شريكك ولديك علاقات وثيقة مع أصدقائك ولكن هذا لا يعني أنك دائمًا حريص على قضاء الوقت معهم.

ففي بعض الأحيان، تكون أكثر سعادة بمجرد إرسال بريد إلكتروني أو إرسال رسائل واتساب بينما تبقى في المنزل بمفردك.

وما تحاول أن تخفيه في علاقاتك هو حاجتك الشديدة لقضاء وقت مع نفسك، مما يجعلك تشعر بالراحة واستعادة طاقتك.

يجب ألا تشعر بالخجل إذا كنت بحاجة إلى مساحة خاصة بك، ولكن يجب أن تكون منفتحا وصريحا مع شريكك حول هذا الأمر منذ البداية.

كوخان

وأخيرا، إذا رأيت كوخين، فعلى الأغلب أنك شخص تمتلك روحا حسّاسة.

فليس لديك مشكلة في مشاركة مشاعرك، إلا أن تلك المشاعر في بعض الأحيان يمكن أن تكون شديدة جدًا.

وما تخفيه في علاقاتك العاطفية هو الصراع المباشر.

فأنت لا تحب أن يتم انتقادك حتى لو كان نقدًا بناءً، وتميل إلى الهجوم المضاد عندما يتم توجيه الانتقاد لك.

ولكن إذا تم الضغط عليك بالمواجهة، فإنك تشعر بالغضب حيال ذلك. فقط تذكر، أنه عندما تتصرف بهذه الطريقة، ألا تسيء تفسير ردود أفعال المحيطين بك.

والآن جاء دورك عزيزي القارئ.. ماذا رأيت لأول وهلة في الصورة؟