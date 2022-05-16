.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بالفيديو.. خسوف كلي يظهر "القمر الدموي العملاق"

  • الخط
صورة تظهر مراحل الكسوف الكلي للقمر

بالفيديو.. خسوف كلي يظهر "القمر الدموي العملاق"

سيظهر القمر أكبر من المعتاد، لأنه سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في محوره

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

شهد العالم، فجر اليوم الاثنين، خسوفاً كلياً للقمر ليظهر ما يُعرف بـ"القمر الدموي العملاق".

وحسب تقرير نشرته قناة «بي بي سي»، خلال الخسوف الكلي للقمر، تكون الأرض بين الشمس والقمر، وعندما يقع القمر في ظل الأرض كاملاً فإنه يميل إلى الظلمة شيئاً فشيئاً إلى أن يصطبغ بلون أحمر يشبه الغسق.

وسيظهر القمر أكبر من المعتاد، لأنه سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في محوره، ولذلك يطلق عليه اسم «القمر العملاق».

وقال عالم الفلك في المرصد الملكي في غرينتش بلندن الدكتور غريغوري براون: «سنشاهد في الواقع كل شروق شمس وكل غروب حول الأرض في وقت واحد. سينعكس كل هذا الضوء على القمر».

وأضاف: «إذا كنت رائد فضاء واقفاً على القمر وتنظر للخلف باتجاه الأرض، فسترى حلقة حمراء تدور حول كوكبنا الخارجي».

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟ عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟
اكتشف المزيد