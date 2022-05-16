بالفيديو.. خسوف كلي يظهر "القمر الدموي العملاق"

شهد العالم، فجر اليوم الاثنين، خسوفاً كلياً للقمر ليظهر ما يُعرف بـ"القمر الدموي العملاق".

وحسب تقرير نشرته قناة «بي بي سي»، خلال الخسوف الكلي للقمر، تكون الأرض بين الشمس والقمر، وعندما يقع القمر في ظل الأرض كاملاً فإنه يميل إلى الظلمة شيئاً فشيئاً إلى أن يصطبغ بلون أحمر يشبه الغسق.

May's full moon will pass into Earth's shadow, turning a coppery red for those in the viewing area. Here's everything you need to know about the May 15-16 lunar eclipse: https://t.co/MBIsFaM3cW pic.twitter.com/NsqJYkkrRE — NASA Moon (@NASAMoon) May 11, 2022

مادة اعلانية

وسيظهر القمر أكبر من المعتاد، لأنه سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في محوره، ولذلك يطلق عليه اسم «القمر العملاق».

وقال عالم الفلك في المرصد الملكي في غرينتش بلندن الدكتور غريغوري براون: «سنشاهد في الواقع كل شروق شمس وكل غروب حول الأرض في وقت واحد. سينعكس كل هذا الضوء على القمر».

وأضاف: «إذا كنت رائد فضاء واقفاً على القمر وتنظر للخلف باتجاه الأرض، فسترى حلقة حمراء تدور حول كوكبنا الخارجي».