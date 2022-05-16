بالفيديو.. خسوف كلي يظهر "القمر الدموي العملاق"
سيظهر القمر أكبر من المعتاد، لأنه سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في محوره
شهد العالم، فجر اليوم الاثنين، خسوفاً كلياً للقمر ليظهر ما يُعرف بـ"القمر الدموي العملاق".
وحسب تقرير نشرته قناة «بي بي سي»، خلال الخسوف الكلي للقمر، تكون الأرض بين الشمس والقمر، وعندما يقع القمر في ظل الأرض كاملاً فإنه يميل إلى الظلمة شيئاً فشيئاً إلى أن يصطبغ بلون أحمر يشبه الغسق.
May's full moon will pass into Earth's shadow, turning a coppery red for those in the viewing area. Here's everything you need to know about the May 15-16 lunar eclipse: https://t.co/MBIsFaM3cW pic.twitter.com/NsqJYkkrRE— NASA Moon (@NASAMoon) May 11, 2022
وسيظهر القمر أكبر من المعتاد، لأنه سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في محوره، ولذلك يطلق عليه اسم «القمر العملاق».
وقال عالم الفلك في المرصد الملكي في غرينتش بلندن الدكتور غريغوري براون: «سنشاهد في الواقع كل شروق شمس وكل غروب حول الأرض في وقت واحد. سينعكس كل هذا الضوء على القمر».
وأضاف: «إذا كنت رائد فضاء واقفاً على القمر وتنظر للخلف باتجاه الأرض، فسترى حلقة حمراء تدور حول كوكبنا الخارجي».
-
كيف سيؤثر رفع الفائدة في أسعار العقار محليا؟ "2 من 2"استكمالا لفهم التأثير المحتمل لرفع معدل الفائدة محليا، والمتوقع استمراره حتى العام المقبل، في نشاط السوق العقارية ومستويات الأسعار المتضخمة لمختلف ... آراء
-
عنصر المُبالغة رافق رحلة "لويس فويتون" إلى كالفورنياالدار اعتنت كعادتها بالأكسسوارات المكمّلة لهذه الأزياء العربية ستايل
-
أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا متفائلة "بحذر" حيال موسم الصيف القادمحذرت من أن اتجاه الحجوزات القوي قد يتعطل بسبب عدد من العوامل بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا سياحة وسفر