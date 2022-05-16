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احتفالاً باليوبيل البلاتيني.. الملكة إليزابيث تحضر ختام عرض للخيول

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- اليوبيل البلاتيني
الملكة اليزابيت

احتفالاً باليوبيل البلاتيني.. الملكة إليزابيث تحضر ختام عرض للخيول

استقطب ممثلين منهم نجم هوليوود توم كروز والممثلة البريطانية هيلين ميرين

دبي - العربية نت

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حضرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا أمس الأحد ختام عرض خيول، استمر لأربعة أيام احتفالاً بمرور 70 عاماً على اعتلائها العرش (اليوبيل البلاتيني)، واستقطب ممثلين منهم نجم هوليوود توم كروز والممثلة البريطانية هيلين ميرين.

ونقلت سيارة "رينغ روفر" الملكة البالغة من العمر 96 عاماً إلى منطقة في الهواء الطلق في أراضي قلعة وندسور، حيث استقبلها ضابطان من شرطة الخيالة الكندية الملكية ساعداها على النزول من السيارة وسط هتافات من الحشود.

وقبل العرض، قال كروز: "هي امرأة أنا شديد الإعجاب بها فحسب... أعتقد أنها شخص يتمتع بكرامة هائلة وأنا معجب بإخلاصها. ما أنجزته كان تاريخياً".

وحضرت الملكة جميع عروض الخيول في وندسور منذ بدئها قبل 79 عاماً، مما يعكس اهتمامها الشديد بسباقات الخيول وتربيتها. وفي صورة بمناسبة عيد ميلادها السادس والتسعين في أبريل (نيسان) الماضي، ظهرت الملكة مع اثنين من المهور الصغيرة.

ولم تظهر الملكة علناً سوى في عدد قليل من المناسبات منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب مرض غير محدد، وبعد ذلك طلب منها الأطباء أن تستريح.

هؤلاء سيغيبون عن شرفة باكينغهام عند إطلاق احتفالات يوبيل الملكة الأخيرة هؤلاء سيغيبون عن شرفة باكينغهام عند إطلاق احتفالات يوبيل الملكة

ومنذ ذلك الحين، تقوم بواجباتها إما عن بُعد أو بصورة شخصية في مقر إقامتها بقلعة وندسور. ولم تحضر افتتاح البرلمان الأسبوع الماضي.

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