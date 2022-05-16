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هل تستطيع تحديد عدد الأرانب بهذه الشجرة؟

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هل حددت عدد الأرانب المخفية بغصون الشجرة؟
خدع بصرية

هل تستطيع تحديد عدد الأرانب بهذه الشجرة؟

الصورة التي تحتوي على الخدعة البصرية اليوم تظهر شجرة على خلفية بيضاء مع إخفاء الأرانب بين أغصانها

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تضعنا الكثير من الصور التي تحتوي على خدع بصرية أمام اختبارات عقلية عديدة تدعونا وتجبرنا على التركيز لبيان ما هو مخفي خلف تفاصيل الصورة.

وفي هذه الصورة التي نشرتها صحيفة "ذا صن" The Sun، اختلف القراء على عدد الأرانب الموجودة ضمن أفرع الشجرة، حيث يمكن الخلط بسهولة بين عيون الأرانب وبراعم الشجرة.

إلا أن المشاهدين الذين يمتلكون عيوناً تشبه الصقر تمكنوا من حل اللغز مع بعض التركيز.

انظر جيداً وحاول تحديد موقع الأرانب على الشجرة
انظر جيداً وحاول تحديد موقع الأرانب على الشجرة

الصورة التي تحتوي على الخدعة البصرية اليوم تظهر شجرة على خلفية بيضاء مع إخفاء الأرانب بين أغصانها.

وإذا نظرت عن كثب سترى أن بعض أوراق الشجرة هي في الواقع عيون الأرانب.

فهل تبينت مكانها عزيزي القارئ؟ إليك التوضيح:

الشجرة تحتوي على 3 أرانب
الشجرة تحتوي على 3 أرانب
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