زوجته وثقت وفاته المأساوية.. وفاة لاعب مغربي بـ"قفزة غطس"

كشفت السلطات الإسبانية عن هوية "السائح" الذي توفي أمام أنظار عائلته، عندما حاول القفز إلى بحيرة، من أعلى صخرة، وأكدت أنه لاعب كرة قدم مغربي سابق.

وأوضحت أنه مغربي الجنسية، وهو لاعب كرة قدم سابق اسمه مراد لمرابط يبلغ من العمر 31 عاماً، كان محترفا مع نادي فيتيس الهولندي.

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وانتشر فيديو مقتل "سائح هولندي" في إسبانيا، أمام أنظار عائلته حيث كانت زوجته توثق لحظة قفزه، من حافة جبل شاهقة ليلقى حتفه فوراً.

وكان اللاعب المغربي يقضي إجازة في بلدة سانتا بونسا الواقعة داخل جزيرة مايوركا في إسبانيا، مع زوجته وأطفاله، عندما قرر القفز من جرف ضخم يبلغ ارتفاعه 35 مترا إلى الماء، في في Malgrats Islands الإسبانية، والتي تحظى بشعبية بين المصطافين.

كما أظهر الفيديو، وهو يسقط بسرعة عالية، وأسفله صخور حادة وخشنة، قبل أن يصطدم بالمياه مطلقاً صرخة مرعبة.

فيما صاحت زوجته عند انتهاء المقطع القصير والمخيف، مصدومة بما رأت عيناها "يا إلهي!".

يشار إلى أن القتيل كان استأجر قاربًا لزوجته من أجل تصوير "قفزة الموت" هذه التي انتهت فعلاً بشكل مأساوي!

من جانبه، نعى النادي الهولندي لاعبه السابق في تغريدة على تويتر، مؤكدة هوية اللاعب.

وسبق لمراد لمرابط أن لعب لعدة أندية في هولندا، وارتدى قميص فيتيسه خلال موسم 2010 -2011، وتوج خلال ذلك الموسم بلقب بطولة كأس هولندا مع الفريق تحت 23 عاما.