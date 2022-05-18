حيل ولا أبسط.. تبعد الذباب عنك في الصيف

يعتبر فصل الصيف أكثر الفصول التي تحمل الكثير من الحشرات للمنزل خصوصاً الذباب الذي ينتشر في المطبخ وأرجاء البيت مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي هذا الشأن، أوضح بولي شيرر ، خبير مطابخ: "أن الحرارة عامة تتسبب في زيادة تكاثر الذباب، لكن بعض الإجراءات الوقائية السهلة قد تمنع الحشرات من التكاثر".

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وأضاف أن أوراق النعناع وأعشاب الليمون وزهور الخزامى على سبيل المثال تعمل على طرد الذباب، لأن تلك الحشرات تكره الروائح التي يحبها البشر كثيرًا، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

إلى ذلك، قال "إنه يمكنك إنشاء بخاخ طبيعي لطرد الذباب عبر إضافة بضع قطرات من أي من هذه الزيوت (الليمون الخزامى..) إلى ماء في زجاجة، ورش المزيج حول المطبخ طوال اليوم".

كما أوصى باستعمال الخزامى تحديدا لأن الرذاذ يترك رائحة المطبخ منعشة".

إلى ذلك، أشار إلى أنه من المعروف أن الرائحة الأخرى المنفرة للذباب والبعوض هي الريحان، ما يجعله خيارا رائعا للنباتات في المطبخ.

وأوضح خبير المطابخ أن ترك كومة من الأطباق المتسخة بجوار الحوض سيجذب الذباب. وقال "نوصي بغسل أطباقك في الصيف في أسرع وقت ممكن لمنع الذباب من تلويث أطباقك بالبكتيريا وحتى وضع البيض عليها".

كذلك قد ينجذب الذباب أيضاً إلى فضلات الطعام - خاصة إذا كان لا يزال ساخناً، لذا يفضل دوماً بحسب الخبير، وضع الطعام المتبقي في كيس أو حوض يمكن إغلاقه بالكامل!