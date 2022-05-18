كاد يموت سحقاً.. عامل ينقذ زميله في اللحظة الأخيرة

تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو في الصين يظهر لحظة إنقاذ عامل في مصنع على يد زميله، بعد أن ابتلعته إحدى ماكينات تقطيع الورق لإعادة تدويره.
وأظهر المقطع الذي تم تصويره بواسطة إحدى كاميرات المراقبة، اثنين من العمال يعملان أمام ماكينة ويضعان بها كميات من الأوراق البيضاء.
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كما ظهر أحدهما وهو يقترب من فوهة الماكينة لتسحبه بشكل شبه كلي مع كميات كبيرة من الأوراق، ليهرع زميله في اللحظة الأخيرة إلى إيقاف الماكينة وإخراج العامل قبل أن تقضي الماكينة عليه، ليخرج بسلام، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
ونجا الرجل من الموت سحقاً لكنه أصيب بجروح طفيفة.
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