لأسباب عجيبة.. أعدم مصمم أشهر طائرة سوفيتية

عقب حادثة اغتيال السياسي البلشفي والصديق المقرب لستالين سيرغي كيروف (Sergei Kirov) مطلع كانون الأول/ديسمبر 1934، عاش الاتحاد السوفيتي على وقع أهوال التطهير الكبير الذي أمر من خلاله القائد السوفيتي جوزيف ستالين بملاحقة كل من شكك في ولائه أو معارضته لسياساته.

في الأثناء، أسفر التطهير الكبير ما بين عامي 1936 و1938 عن مقتل ما لا يقل عن 700 ألف شخص وامتد ليشمل أعضاء الحزب الحاكم وكوادر الجيش الأحمر كما لم يستثن أيضا المجال الصناعي حيث طارد أفراد مفوضية الشعب للشؤون الداخلية المهندسين ورواد الصناعة العسكرية السوفيتية من أمثال أندري توبوليف (Andrei Tupolev) وقسطنطين كالينين (Konstantin Kalinin) الذي أعدم عام 1938.

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بدايات كالينين

إلى ذلك، ولد قسطنطين كالينين يوم 24 يناير 1887 في وارسو (Warsaw)، عاصمة بولندا الحالية، التي كانت حينها جزءا من الإمبراطورية الروسية. وقد حظي الأخير بمسيرة دراسية حافلة فتخرج عام 1912 من المدرسة العسكرية بأوديسا قبل أن يواصل تعليمه بمدرسة غاتشينا للطيران الحربي، التي تخرج فيها سنة 1916، والمدرسة التقنية بكييف التي ختم بها مشواره الدراسي عام 1925. وبحلول العام 1927، أصبح قسطنطين كالينين عضوا بالحزب الشيوعي الحاكم بالاتحاد السوفيتي.

سنة 1926، نال كالينين منصب رئيس أحد مكاتب تصميم الطائرات بخاركيف. وأثناء مسيرته، صمم الأخير بداية من العام 1928 طائرة كالينين كا 4 (Kalinin K-4) التي أنتجت منها عشرات النسخ واستخدمت أساسا لأغراض تعلقت بالتصوير الفوتوغرافي ومهام الإسعاف. وسنة 1929، ظهرت طائرة كالينين كا 5 (Kalinin K-5) التي صممها قسطنطين كالينين لتكون قادرة على نقل عشرات الركاب. وقد أنتج الاتحاد السوفيتي 260 نسخة من هذه الطائرة التي اعتمد عليها لنقل قواته بالحرب العالمية الثانية.

إعدام ورد اعتبار

جاءت أبرز تصاميم قسطنطين كالينين مطلع الثلاثينيات حيث وضع هذا المصمم والمهندس السوفيتي تصاميم الطائرة كالينين كا 7 التي صنفت من قبل كثيرين كواحدة من أكبر الطائرات في العالم خلال الفترة التي سبقت ظهور المحركات النفاثة. وقد بدأ العمل على صناعة الطائرة كالينين 7 بمنطقة خاركيف واستمر عامين لينتهي سنة 1933. فخلال شهر آب/أغسطس من ذلك العام، حلقت هذه الطائرة لأول مرة وأظهرت بعض النقائص أثناء تجربتها.

بناء على التصاميم، قدر وزن هذه الطائرة بنحو 38 طنا وبلغ طولها 28 مترا وارتفاعها 12.4 متر، وزودت بسبعة محركات مكنتها من بلوغ سرعة قصوى تجاوزت 200 كلم بالساعة. وفي حال اعتمادها للاستخدام المدني، كانت كالينين 7 قادرة على نقل 120 مسافرا و15 ألف رطل من البريد.

بالنسبة للاستخدام العسكري، كان بوسع هذه الطائرة نقل 112 من المظليين المجهزين بعتادهم. أما في حال اعتمادها كقاذفة قنابل، امتلكت كالينين 7 خصائص سمحت لها بنقل أكثر من 20 ألف رطل من القنابل.

إلى ذلك، لم تكن هذه الإنجازات كافية لإنقاذ قسطنطين كالينين زمن التطهير الكبير الستاليني. فأثناء تلك الفترة، امتدت الملاحقات الأمنية لتطال قطاع الصناعة الحربية، وقد أسفرت الاعتقالات حينها عن توقيف مهندسين بارزين من أمثال روبرت لودفيغوفيتش بارتيني (Robert Ludvigovich Bartini) وفلاديمير مياسيشتشيف (V. Myasischev).

مطلع نيسان/أبريل 1938، حل الدور على قسطنطين كالينين حيث اعتقل الأخير ليرسل نحو سجون مفوضية الشعب للشؤون الداخلية. وأواخر أيار/مايو من نفس العام، جرّد كالينين من عضويته بالحزب الشيوعي ووصف بعدو الشعب. لاحقا، مثل قسطنطين كالينين أمام القضاء بتهمة الخيانة والتجسس وتقويض وإفساد برنامج الطيران السوفيتي. ويوم 24 تشرين الأول/أكتوبر عام 1938، أعدم هذا المهندس رميا بالرصاص.

عقب وفاة جوزيف ستالين، رد الاتحاد السوفيتي خلال شهر آب/أغسطس 1955 الاعتبار لقسطنطين كالينين واصفا محاكمته بغير العادلة بسبب عدم وجود أدلة كافية لإدانته.