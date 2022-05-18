هل ترغب بثقة أكبر بالنفس؟.. سر من بيونسيه قد يساعدك

كثير من الناس يملكون مشاكل معينة في وظائفهم تحد من علاقتهم وتدخلهم أحياناً في دوامة من الاكتئاب، وتعود في أغلبها إلى ضعف بالثقة.

ولعلاج هذه المشكلة، توصّل باحثون إلى أن تبني "وضع القوة" يجعلك تشعر الإنسان يتصرف بثقة أكبر، مستشهدين بسياسيين ومشاهير اتبعوا هذه النصيحة واستفادوا.

مادة اعلانية

"هيمنة حتى دون ثقة"

وتشتهر هذه الوضعية بأرجل متباعدة وصدر واسع، وقد طبقتها رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي، والملياردير الأميركي إيلون موسك، والمغنية العالمية بيونسيه.

وكما يوحي الاسم، فإن وضعيات القوة تتضمن الوقوف في وضعية الهيمنة، حتى عندما لا نشعر بالثقة.

بعض الأمثلة

ولفت الباحثون إلى وجود أمثلة أخرى تشير إلى الوضعيات عالية القوة، كالوقوف أو الجلوس بطريقة شاسعة للغاية، وتشغل مساحة كبيرة.

وهناك أيضاً الوضع المنخفض القوة، ويعني وضع رجليك على قدميك وطي ذراعيك أثناء الوقوف، أو ثني رأسك ووضع يديك على حجرك أثناء الجلوس، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل".

130 تجربة وآلاف المشاركين

يذكر أن الباحثين استندوا في دراستهم التي نفّذت في جامعة مارتن لوثر هالي-فيتنبرغ وجامعة بامبرغ وجامعة ولاية أوهايو، إلى تقييم بيانات من 130 تجربة مع ما مجموعه 10000 مشارك.

وأكدوا أن الانخراط في بعض العروض غير اللفظية يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في المتغيرات المعتمدة على التقرير الذاتي والسلوكية والفسيولوجية.