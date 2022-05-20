تقرير: ماسك يدفع 250 ألف دولار إلى مضيفة طيران لتسوية انتهاك جنسي

أفادر تقرير لـ "بيزنس انسايدر" أن شركة سبيس إكس للفضاء التي أسسها إيلون ماسك ، أغنى رجل في العالم ، دفعت لمضيفة طيران 250 ألف دولار لتسوية سوء سلوك جنسي ضد ماسك في عام 2018.

وكانت المضيفة، التي تعمل بعقد في طاقم طائرة من طائرات الشركة، قد اتهمت ماسك بكشف جسده أمامها، وملامستها، كما عرض عليها القيام بفعل جنسي، بحسب مقابلات ووثائق. ودفعت الشركة ربع مليون دولار للمضيفة مقابل التكتم على الواقعة.

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الحادث وقع خلال رحلة طيران إلى لندن أواخر عام 2016 ، وكشفته المضيفة لصديقتها، وذكرت أنه بعد توليها الوظيفة، تم تشجيعها على الحصول على ترخيص كمدلكة حتى تتمكن من تدليك ماسك.

وأخبرت المضيفة صديقتها أن ماسك قام بتجاوزات خلال جلسة تدليك في مقصورة خاصة على متن الطائرة.

وفي التفاصيل، أن المضيفة عندما دخلت المقصورة وجدت ماسك عاريا، وكان يغطي نصفه الأسفل فقط بملاءة سرير، وخلال الجلسة كشف ماسك عن موقع حساس في جسده، وأخذ يقوم بأفعال جنسية صريحة، وشرع في ملامستها على نحو غير لائق، وعرض عليها شراء "حصان"، في إشارة إلى فعل جنسي.

وأفادت صديقة المضيفة أن الأخيرة امتنعت عن الاستجابة لطلبات ماسك واستمرت في جلسة التدليك بدون تجاوزات، مؤكدة أن صديقتها المضيفة "ليست للبيع" .

وذكر موقع "بيزنس انسايدر" إنه حاول الاتصال بماسك بشأن الواقعة، ولكنه لم يتلق استجابة نهائية حول الواقعة.

ومن جانبه، قال كريستوفر كارداشي نائب رئيس شركة سبيس إكس ، الذي تم الاتصال به عبر الهاتف المحمول: "لن أعلق على أي اتفاقيات تسوية".

وأكد موقع "بيزنس انسايدر" أنه يحتفظ بهوية المضيفة والصديقة سرا.