عارضة لملابس السباحة بسن 74.. والدة إيلون ماسك على غلاف مجلة رياضية
قالت: أنا متحمسة للغاية لتأكيد أن النساء في السبعينيات من عمرهن جميلات
الأحلام لا تنتهي بالتقدم في العمر، فطالما نحن على قيد الحياة يجب أن نحلم ونحقق أحلامنا. فما بالك لو أن من يسعى لتحقيق هذه الأحلام والدة أغنى رجل في العالم؟!
فقد أصبحت ماي ماسك، والدة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، البالغة من العمر 74 عاما، أكبر عارضة أزياء تظهر على غلاف مجلة "سبورتس إللاستريتد" Sports Illustrated، بنسختها الخاصة لملابس السباحة.
I am so excited to be on the cover of @si_swimsuit at the age of 74. It’s about time!😉— Maye Musk (@mayemusk) May 16, 2022
You can buy your copy of #SISwim22 on May 19th!
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وتعتبر عارضة الأزياء وأخصائية التغذية ماسك واحدة من النجمات الأربع اللواتي ظهرن على غلاف المجلة بعددها الخاص لملابس السباحة لعام 2022، إلى جانب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والمغنية سيارا، والموسيقية ورائدة الأزياء يومي نو.
وقالت ماسك ضاحكة في مقطع فيديو نشرته المجلة: "إذا اعتقدت أنني سأكون عارضة أزياء لملابس السباحة لمجلة Sports Illustrated، لكان حاول الكثيرون إبعادي، باعتباري امرأة مجنونة"، ثم أضافت: "والآن، ها أنا ذا".
وأضافت: "أنا متحمسة للغاية لتأكيد أن النساء في السبعينيات من عمرهن جميلات".
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