ما تقع عليه عيناك أولا يكشف عن أكثر ما تكرهه في علاقاتك الشخصية!

عادة ما تٌعتبر الصور التي تحمل خدعاً بصرية طريقة رائعة لاختبار العقول، وقد تخبر الكثير عن شخصية من يتفحصها بدقة وتركيز. والصورة التي اخترناها اليوم تحمل خدعة بصرية مثيرة للاهتمام.

الصورة التي اخترناها، ونشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun، هي عبارة عن لوحة للفنان أوليغ شوبلياك بعنوان "إيفان هروزني يقتل ابنه".

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فللوهلة الأولى، قد يبدو مشهد القتل واضحًا تمامًا.

ومع ذلك، انتبه إلى الصورة جيداً لأن ما تراه يمكن أن يفصح عن الكثير مما تكرهه وتجده أقل جاذبية في علاقاتك.

*فإذا رأيت وجه الرجل أولاً، فأنت تكره العند عندما يتعلق الأمر بعلاقاتك الرومانسية. فأنت قد تسعد بالارتباط بشخصية قيادية، إلا أنه في بعض الأحيان تكره هذه الشخصية أن تعترف بالأخطاء التي ترتكبها، وهذا ما تكرهه أنت.

*أما إذا رأيت الستار الأحمر أولاً، فهذا يعني أنك تكره الدراما في العلاقات وتجدها غير جذابة بشكل كبير.

فأنت قد تستمتع بعلاقاتك الرومانسية في بداياتها، خاصة عندما تكون أنت وشريكك محط انجذاب ومحور اهتمام من المحيطين. إلا أنه في حالة التصادم مع شريكك، فقد تخرج الأمور عن السيطرة وتحدث الدراما، وفي هذه الحالة تفضل دائما أن تنسحب.

*وإذا رأيت الرجل الغاضب لأول وهلة، فأنت عادة لا تنجذب إلى الأشخاص الذين لديهم ضيق مزاجي ويغضبون سريعا.

فعلى الأغلب أنت تحب الأشخاص الذين يظهرون عواطفهم الجياشة، وتفضل الارتباط بهذا النوع من الشريك. فأنت لا تفضل الدخول في الجدال حين يظهر شريكك غضبه.

*وأخيرا، إذا رأيت الرجل على ركبتيه أولاً، فهذا يعني أنك تكره أن يلازمك شريكك طيلة الوقت. فعند ارتباطكما في البداية، كنت تحب ذلك، إلا أنه مع الوقت أصبح الأمر خانقاً بالنسبة لك. فأنت تبحث عن المساحة الخاصة بك بعيدا عن من ترتبط بهم عاطفيا.