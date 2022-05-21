مرسيدس تبيع أغلى سيارة في العالم بهذا السعر

أكدت شركة مرسيدس بنز، الخميس ، أنها باعت مؤخراً أغلى سيارة في العالم. وتم بيع سيارة كوبيه مرسيدس-بنز SLR موديل 1955 النادرة جدًا إلى عميل خاص مقابل 135 مليون يورو ، أي ما يعادل 142 مليون دولار.

وبحسب "سي إن إن" الأميركية، هي أغلى سيارة تم بيعها على الإطلاق، وفقًا لشركة متخصة في رصد أسعار السيارات.

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وقالت شركة مرسيدس في إعلان إن أموال البيع ستُستخدم لتأسيس صندوق عالمي للمنح الدراسية.

وكان سعر البيع القياسي السابق لسيارة فيراري 250 جي تي موديل عام 1963هو 70 مليون دولار، وتم دفعها في عام 2018 .

وكانت مرسيدس التي تم بيعها بأعلى سعر على الإطلاق واحدة من نموذجين فقط. وتم تسمية السيارتين، المصنعتين من 67 عامًا، على اسم كبير مهندسي مرسيدس في ذلك الوقت، رودولف أولينهاوت، وتصل سرعة الموديل القصوى إلى 186 ميلاً في الساعة.

وتم بيع السيارة في مزاد مغلق بدعوة فقط من متحف مرسيدس بنز في شتوتغارت في 5 مايو، وأقيم المزاد بالتعاون مع شركة مزادات السيارات RM Sotheby's. وستبقى سيارة بينز الأخرى في متحف الشركة.