لحظات من الرعب.. شاهد أسداً يهاجم حارسا ويلتهم إصبعه

عاش أحد حراس حديقة الحيوانات في جامايكا لحظات من الرعب بعدما هاجمه أسد أمام الزوار في وضح النهار.
فقد أظهر مقطع فيديو اللحظة التي كان فيها الرجل بحديقة حيوان جامايكا وهو يصرخ بعد أن وضع يده في قفص الأسد أثناء مداعبته أمام عدد من الزوار.
وتجاهل حارس حديقة الحيوان هدير الحيوان وزمجرته، واضعاً أصابعه في فمه بحماقة، بحسب وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ثم أدخل الرجل أصابعه في القفص مرة أخرى، إلا أن الأسد غافله وانقض على يده بشكل مرعب، في حين تُرك الرجل يصرخ وهو يحاول يائساً سحب يده وسط ذهول الحضور.
من جهته، حاول الحارس بكل قوته سحب ذراعه اليمنى عبر يده اليسرى، مستخدماً كذلك قدمه.
وقالت إحدى الشهود إنه "عندما حدث ذلك اعتقدت أنها مزحة. لم أدرك مدى جدية ذلك لأن وظيفتهم هي تقديم عرض".
وأضافت "من الواضح عندما سقط على الأرض، أدرك الجميع أن الأمر خطير. بدأ الجميع في الذعر".
كذلك، أوضحت أنه رغم إصابات الحارس، تمكن الرجل من الابتعاد والصعود إلى شاحنة قبل أن ينطلق فيها.
وعن إصابة الحارس، أشارت إلى أن الجلد اختفى بالكامل وحوالي أول مفصل من إصبعه.
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