جريمة مروعة بالسودان.. رجل يقتل زوجته وجنينها ضرباً

اهتزّت مدينة دنقلا وربوع شمال السودان الوادعة بجريمة قتل مُروّعة مطلع الأسبوع الحالي، بعد أن انهال رجل على زوجته الشابة بالضرب الوحشي حتى الموت بينما كانت حاملا في شهرها الثالث.

مصادر وثيقة الصِّلة بالتحقيق ذكرت لـ"العربية.نت"، اليوم الثلاثاء، أن الواقعة بدأت بنقاش عادي بين الزوج الذي يعمل سائقاً بإحدى وحدات الجيش السوداني بالمنطقة وزوجته. لكن الأمور سُرعان ما تطوّرت ولامست حافّة الخطر، بعدما استبدل الزوج الكلمات باللكمات، وبطريقةٍ عنيفةٍ على سائر جسد الزوجة المغدورة.

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وسدّد الزوج الغاضب ضربة قوية لرأس الضحية بآلة صلبة، لفظت معها أنفاسها الأخيرة.

واقتيد الزوج مخفوراً لقسم الشرطة وأُخضع للتحقيق بسراي النيابة العامة باتّهامات تتعلّق بالقتل العمد.

وأثارت الجريمة المروعة طيلة الأيام الماضية غضب رواد مواقع التواصل بالسودان الذين أظهروا تعاطفاً شديداً مع الزوجة الشابة التي قتلت غِيلةً على يد زوجها في ريعان ربيعها حيث لم يتجاوز عمرها الـ18 عاماً.