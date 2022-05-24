شاهد أغرب فيديو لدكتاتور كوريا وهو متأثر بجنازة أحد العسكريين

ظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وهو في أشد حالات التأثر، أثناء مشاركته أمس بتشييع مارشال في جيش الشعب الكوري، هو Hyon Chol Hae الذي توفي بعمر 87 عاما. إلا أن الإعلام الدولي اعتبر الفيديو الذي ظهر فيه الأغرب بين كل المقاطع الفيديوية السابقة.

وكان الدكتاتور الكوري الوحيد بين المشيعيين من دون كمامة في الجنازة التي لم يتمالك نفسه فيها، إلى درجة أنه كاد يبكي أمام نعش معلمه، ثم ظهر في الفيديو وهو يشارك بحمل تابوته إلى المقبرة، حيث أهال بنفسه التراب على قبره قبل الدفن.