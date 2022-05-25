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هل أنت قوي الملاحظة؟ كم عدد الحيوانات بهذه الصورة؟

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كم من الحيوانات ترى في هذه الصورة؟
خدع بصرية

هل أنت قوي الملاحظة؟ كم عدد الحيوانات بهذه الصورة؟

صورة تحتوي على خدعة بصرية ويختفي بين طياتها عدد من الحيوانات

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

الكثير من الصور التي تحتوي على خدع بصرية تضعنا أمام اختبارات عقلية عديدة تدعونا وتجبرنا على التركيز لبيان ما هو مخفي خلف تفاصيل الصورة.

والصورة التي اخترناها اليوم، والتي نشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun، تطلب منك عزيزي القارئ تحديد عدد الحيوانات التي يمكنك رؤيتها.. فهل يمكنك اكتشاف أكثر من ستة حيوانات؟

ماذا ترى في الصورة؟
ماذا ترى في الصورة؟

الصورة، التي تحمل خدعة بصرية محيرة بالأبيض والأسود، تحتوي على عدد من الحيوانات، لكن معظم الناس لا يمكنهم رؤية سوى القليل منها.

والحقيقة أن الصورة تحتوي على ما مجموعه ثمانية حيوانات.

ثلاثة على الجانب الأيسر من الصورة، واثنان في المنتصف، وثلاثة على الجانب الأيمن.

فإذا تمكنت من رؤية أكثر من 6 من هذه الحيوانات.. فأبشر عزيزي القارئ لأن هذا يعني أنك قوي الملاحظة وحاد البصر.

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