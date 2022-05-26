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حدث في مصر.. سائق حاول اغتصاب صومالية فقتلته!

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جريمة اغتصاب خاص العربية نت
"تعبيرية"

حدث في مصر.. سائق حاول اغتصاب صومالية فقتلته!

حاول التعدي عليها بعد تهديدها بسكين وضعها على رقبتها

القاهرة -العربية.نت

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اعترفت فتاة صومالية بقتلها سائقا مصريا حاول اغتصابها تحت تهديد السلاح، بعدما سلمت نفسها للشرطة.

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في التفاصيل، فوجئ ضباط مباحث قسم 6 أكتوبر بفتاة صومالية تدخل عليهم المركز برفقة محام وتعترف بقتلها سائقا حاول اغتصابها.

وأدلت الطفلة بتفاصيل الواقعة موضحة أنها استقلت حافلة صغيرة في الحي الحادي عشر بمدينة 6 أكتوبر في طريقها لمنزلها ففوجئت بالسائق ينحرف بها إلى طرق خالية من المارة، ثم حاول التعدي عليها بعد تهديدها بسكين وضعها على رقبتها.

طعنة قاتلة بالصدر

وتابعت أنها تمكنت من انتزاع السكين ثم باغتته بطعنة قاتلة في صدره، ولاذت بالفرار.

إلى ذلك، شرحت الفتاة أوصاف المكان التي ارتكبت فيه جريمتها.

فيما قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت أجهزة الأمن بإعداد تحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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