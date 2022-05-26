شاهد.. أكبر معمر في العالم يحتفل بعيد ميلاده 113

يحتفل الفنزويلي خوان فيسينتي بيريز مورا، الذي منحته موسوعة جينيس للأرقام القياسية الأسبوع الماضي لقب أكبر معمر في العالم، بعيد ميلاده رقم 113 يوم الجمعة.
ويتمتع بيريز مورا بصحة جيدة، وله 41 حفيدا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد، بحسب "رويترز".
وقال إنريكي جوزمان الطبيب بمصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة ولا يتعاطى أي أدوية.
كما أضاف "يبدو لي بصحة جيدة بوجه عام".
هذا، وأصبح بيريز مورا أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي جارسيا، الذي ولد في 11 فبراير شباط 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير/كانون الثاني وعمره 112 عاما و341 يوما.
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