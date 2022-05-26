شرطة تورنتو تطلق النار على مشتبه به يحمل مسدساً قرب مدرسة

أفاد مسؤولون، اليوم الخميس، بأن شرطة تورنتو أطلقت النار على مشتبه به كان يسير في أحد شوارع المدينة، حاملا مسدسا وأصابته وأغلقت أربع مدارس قريبة.

وأضافت الشرطة في حسابها على تويتر أن مسعفين كانوا في مكان الحادث، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

PERSON WITH A GUN:

Maberley Cres + Oxhorn Rd

12:57

- Reports of a man walking on the street carrying a rifle

- Nearby school in lockdown

- Desc as male, late teens early 20s, white ball hat, 3/4 length coat

- Officers on scene#GO989882

^lb — Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 26, 2022

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من جهته، قال مجلس مدرسة مقاطعة تورونتو على موقع تويتر إن مدرستين ما زالتا مغلقتين، بينما تم الإعلان عن تأمين مدرستين أخريين.