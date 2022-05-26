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شرطة تورنتو تطلق النار على مشتبه به يحمل مسدساً قرب مدرسة

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الشرطة في كندا
أرشيفية

شرطة تورنتو تطلق النار على مشتبه به يحمل مسدساً قرب مدرسة

دبي - العربية.نت

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أفاد مسؤولون، اليوم الخميس، بأن شرطة تورنتو أطلقت النار على مشتبه به كان يسير في أحد شوارع المدينة، حاملا مسدسا وأصابته وأغلقت أربع مدارس قريبة.

وأضافت الشرطة في حسابها على تويتر أن مسعفين كانوا في مكان الحادث، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

من جهته، قال مجلس مدرسة مقاطعة تورونتو على موقع تويتر إن مدرستين ما زالتا مغلقتين، بينما تم الإعلان عن تأمين مدرستين أخريين.

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