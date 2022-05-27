جديد صومالية قتلت مصرياً حاول اغتصابها.. إخلاء سبيل

بعد أن أوقفت في مصر على ذمة التحقيق لقتلها سائق تيك توك بسكين حاول اغتصابها، أخلي سبيل فتاة صومالية، اليوم الجمعة.
فقد أعلنت النيابة العامة إطلاق سراحها بعدما ثبتت صحة روايتها، عقب تسليم نفسها أمس الخميس، معترفة بجريمتها.
فحص الجثة والمكان
أتت تلك الخطوة بعد أن تمكّن الطب الشرعي من إجراء فحوصات على جثمان السائق، وأكد أن وفاته حدثت نتيجة الإصابات التي أشارت إليها الفتاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفْقَ الرواية التي أدلَتْ بها في التحقيقات باستخدام أداة الجريمة.
كذلك فحصت السلطات مكان الجريمة فثبت دقة اعترافات الفتاة.
إخلاء سبيل
يذكر أن الشابة كانت استقلت حافلة صغيرة في الحي الحادي عشر بمدينة 6 أكتوبر في طريقها لمنزلها ففوجئت بالسائق ينحرف بها إلى طرق خالية من المارة، ثم حاول التعدي عليها بعد تهديدها بسكين وضعها على رقبتها.
وتابعت أنها تمكنت من انتزاع السكين ثم باغتته بطعنة قاتلة في صدره، ولاذت بالفرار.
إلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارا بإخلاء سبيل الفتاة بضمانِ محل إقامتها، وجار استكمال التحقيقات.
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