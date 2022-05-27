بالصور.. "متحف طائر" لتكريم أسطورة كرة القدم مارادونا

يستعد "متحف طائر" للتحليق تكريماً لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا. فقد عرضت الطائرة "تانغو دي 10 أس" ليل الأربعاء قبل أن تحلق حول الأرجنتين لكي يزورها عشاق مارادونا على الأرض.

وجرى تزيين الهيكل الخارجي للطائرة بصور مارادونا الذي توفى عام 2020 إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 60 عاما بعد خضوعه لجراحة في الدماغ، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

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إلى ذلك، من المقرر أن تزور الطائرة أيضاً برشلونة ونابولي، حيث قاد مارادونا نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي مرتين فقط عامي 1987 و1990.

ومن المنتظر أن تصل الطائرة إلى قطر، التي تستضيف كأس العالم 2022 في وقت لاحق من هذا العام، في المحطة الأخيرة لها في الجولة.

في الأثناء، قد لا يرغب مشجعو منتخب إنجلترا في رؤية الطائرة أينما ذهبت، إذ تشير الرسوم على الأجنحة إلى الهدفين اللذين سجلهما مارادونا في الدور ربع النهائي ضد منتخب إنجلترا في كأس العالم 1986.

أما داخل الطائرة، فتوجد أغراض تذكارية تخص مارادونا.

وكانت الطائرة المملوكة لشركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، معروضة في مطار إل بالومار الواقع بضواحي بوينس آيرس.

وحضر مراسم تقديمها للجمهور بعض من أفراد عائلة مارادونا وزملاء سابقون له في المنتخب الأرجنتيني.

في السياق، قالت دالما مارادونا، إحدى بنات مارادونا "لا يمكننا تصديق أو فهم هذا الجنون. الحب الذي يتمتع به بين الناس يتجاوز أي شيء يمكنك تخيله".

وكانت دالما وشقيقتها جيانا أول من استقل الطائرة.

وستتاح للزائرين فرصة طرح بعض الأسئلة المحددة مسبقا على صورة ثلاثية الأبعاد لمارادونا داخل الطائرة.

بدوره، قال النجم السابق سيرخيو باتيستا، الذي كان زميلا لمارادونا في المنتخب الأرجنتيني، "عندما تكون هنا في الأرجنتين، لا يمكنك أن تدرك ما يعنيه دييغو لبقية العالم ... إن هذا تكريم جميل سيشهده العالم بأسره. لقد أحبه العالم".