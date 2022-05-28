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الذاكرة السياسية.. القذافي طلب عودة المنشقين مقابل العفو عنهم

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الذاكرة السياسية.. القذافي طلب عودة المنشقين مقابل العفو عنهم

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في الحلقة الثانية من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" نفى الطيب الصافي الطيب، آخر نائب رئيس حكومة في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أن تكون اللجان الثورية قد ارتكبت عمليات اغتصاب بحق سيدات معارضات لنظام القذافي، كما أشيع.

وكشف أن القذافي كان يطلب من مساعديه الاتصال بالمنشقين في العام 2011 ويدعوهم للعودة إلى مناصبهم مقابل العفو عنهم.

وقال إن بعض المنشقين تجاوب مع هذه الدعوات وعاد، والبعض الآخر رفض.

أما عن مكالماته الهاتفية مع القذافي التي سربت إلى مواقع التواصل قال "استُخدمت مكالماتي المسجلة في شكل غير سليم، وتم تسريب أخبار ملفقة إلى الإعلام لتأجيج الرأي العام. وفي الحلقة يتحدث الطيب عن انقلاب القذافي الذي يعرف بثورة الفاتح ومشاريع التنمية في ليبيا بين عامي 1969 و1977 التي توقفت لاحقا بسبب تراجع أسعار النفط لتعود مجددا وبزخم أكبر في العام 2008".

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