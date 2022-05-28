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الملكة رانيا العبدالله تنعي والدها الذي توفي بعمر 88 عاماً

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الراحل الكتور فيصل صدقي الياسين
الراحل الكتور فيصل صدقي الياسين

الملكة رانيا العبدالله تنعي والدها الذي توفي بعمر 88 عاماً

لندن- العربية.نت 

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نعت الملكة رانيا العبدلله، حرم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والدها الدكتور ‏فيصل صدقي الياسين، الذي توفي اليوم الجمعة بعمر 88 عاما، وبثت صورته (المنشورة رئيسية أعلاه) في حسابها بموقع Instagram التواصلي، حيث يزيد عدد متابعيها عن 6 ملايين و800 ألف.

وكتبت الى جانب الصورة: "اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسّع قبورهم واجمعنا بهم في جناتك واجبر كسر قلوبنا على فراقهم.. اللهم افتح أبواب السماء لروح أبي، وأبواب رحمتك وجنتك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. اللهم يمّن كتابه وهوّن حسابه وليّن ترابه وثبّته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه".

وكان الديوان الملكي الأردني، أعلن الحداد 7 أيام اعتبارا من الجمعة على وفاة والد الملكة رانيا، فيما ورد ببيان لعائلة الياسين، إن والد الملكة توفي عصر الجمعة، وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر (غدا) السبت من مسجد الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية، وستقتصر مراسم تشييع الجثمان على أفراد الأسرة "حرصا على الصحة العامة وسلامة الجميع".

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