نفدت طاقتها ولم تعد تفتح فاشتعلت.. هكذا نجا سائق "تسلا"

في حادثة جديدة طالت سيارات "تسلا" الشهيرة، اشتعلت النار في السيارة الكهربائية الطراز في إحدى المدن الكندية، في حين نجا السائق بأعجوبة.
وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، تصاعد الدخان من السيارة لعدة دقائق، قبل أن تنتشر ألسنة اللهب فيها بشكل كبير.
كما ذكر الموقع أن السائق اضطر إلى تحطيم نافذة السيارة، قائلا إنه لجأ إلى هذه الطريقة لأن كل شيء توقف عن العمل في السيارة، فالباب لم يفتح، والنوافذ أيضا لم تكن تفتح"، مشيرا إلى أن طاقة المركبة نفدت تماماً.
اشتراها صاحبها قبل 8 أشهر فقط
وبعد 5 دقائق تقريبا من بدء تصاعد الدخان، وصل رجال الإطفاء وتمكنوا من إخماد النار في السيارة التي اشتراها صاحبها قبل 8 أشهر فقط.
من جانبها، ذكرت هيئة النقل الكندية المسؤولة عن سلامة السيارات، في بيان أنها أحيطت علما بالحادثة التي وقعت في 23 من مايو الجاري، بمدينة فانكوفر غرب البلاد، وفق ما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية.
كما أوضح البيان أنه تم إخبار شركة "تسلا" بما وقع، مشيرا إلى "ترتيبات لبدء تفتيش السيارة من أجل تحديد سبب الحريق".
ترتيبات لبدء تفتيش السيارة من أجل تحديد سبب الحريقهيئة النقل الكندية
هذا وكانت عدة تحقيقات قد فتحت في وقت سابق بشأن سيارات لشركة "تسلا"، إثر تسجيل عدد من الحوادث.
وفي العام الماضي، فتحت الولايات المتحدة تحقيقا بشأن نظام "السائق الآلي" في سيارات "تسلا"، إثر عدد من حوادث الاصطدام.
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