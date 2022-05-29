فقدان طائرة على متنها 22 شخصاً في جبال نيبال

فقدت طائرة صغيرة تقل 22 شخصا على متنها على طريق سياحي شهير في جبال نيبال، الأحد، حسب ما قال مسؤول.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الطيران "تارا" في رحلة مقررة مدتها 15 دقيقة إلى بلدة جومسوم الجبلية من بلدة بوخارا السياحية التي تقع على بعد 200 كيلومتر من كاتماندو، وفقدت الاتصال ببرج المراقبة بالمطار بعد وقت قصير من إقلاعها.

مادة اعلانية

وقال مسؤول بالشرطة إنه لا توجد معلومات عن الطائرة طراز "توين أوتر"، وإن البحث جار عنها.

وقال مسؤول آخر في الشرطة، إنه كان على متن الطائرة 6 أجانب بينهم 4 هنود وألمانيان اثنان.

وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية أنه تمّ إرسال مروحيتين لإجراء عمليات البحث، موضحا أن الرؤية ضعيفة. وقال "قد يُبطئ سوء الأحوال الجوية عمليات البحث. إن الرؤية ضعيفة لدرجة أننا لا نستطيع رؤية شيء".

وكانت السماء تمطر في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، لكن الرحلات الجوية تعمل بشكل طبيعي.

وتحلق الطائرات على هذا الطريق بين الجبال قبل أن تهبط في واد.

ويعد الطريق رائجا لهواة التنزه الأجانب الذين يتجولون في الممرات الجبلية وأيضا للزائرين الهنود والنيباليين الذين يزورون معبد موكتيناث.