هدية ملغمة.. كاميرا تجسس داخل مرآة مكياج أهداها شاب لزميلته

اعتقل رجل في الصين إثر اكتشاف كاميرا تجسس مخفية داخل مرآة صغيرة أهداها إحدى زميلاته.

ويمتلك الرجل الذي يدعى "تشانغ" متجرا على الإنترنت يبيع فيه الكاميرات الخفية، وقد باع من خلاله أكثر من 200 جهاز تجسس مشابه للذي أهداه لزميلته، بحسب ما نقلته الصحافة الصينية.

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من جهتها، قالت زميلته التي تدعى "لي"، إنه طلب منها إبقاء المرآة، المجهزة بإطار مضيء، مضاءة طيلة الوقت "وإلا ستشتعل النيران" فيها.

وإثر شكوك راودتها، تواصلت "لي" مع بائع مرايا مكياج نصحها بأن تتحقق من وجود كاميرا داخل المرآة.

وبالفعل، عثرت "لي" داخل المرآة على أربع كاميرات عالية الدقة وخمس بطاقات ذاكرة من سعة 32 غيغابايت.

ويبدو أن "لي" ليست الضحية الأولى لهذه المرآة، حيث وجدت على إحدى بطاقات الذاكرة ملف بعنوان "2019".

وأبلغت الشابة الشرطة التي قامت بإلقاء القبض على "تشانغ" الذي اعترف بتركيب الكاميرات في المرآة وكشف عن وجود كاميرات إضافية في منزل صديقته السابقة أيضاً.