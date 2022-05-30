بعد عملها كنادلة.. ولية عهد هولندا تدخل الجامعة وتقطن بسكن مشترك
الأميرة أماليا ستلتحق بجامعة أمستردام في سبتمبر المقبل وستدرس السياسة والاقتصاد
قالت الإدارة الإعلامية للعائلة المالكة الهولندية اليوم الاثنين، إن وريثة العرش الأميرة أماليا ستلتحق بالدراسة في جامعة أمستردام هذا العام، وناشدت باحترام خصوصيتها خلال فترة وجودها في الحرم الجامعي.
وذكرت الإدارة أن الابنة الكبرى للملك فيليم ألكسندر، ولقبها الرسمي أميرة أورانج، ستبدأ دراستها في السياسة والاقتصاد في سبتمبر 2022 وستعيش في مسكن مستأجر مشترك مع العديد من الطلاب الآخرين.
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وبدأت الأميرة أماليا، التي عملت نادلة بدوام جزئي خلال سنوات دراستها، في تولي بعض الواجبات الملكية في عام 2021 بعد بلوغها سن الثامنة عشرة.
يذكر أن العائلة المالكة تحظى بشعبية كبيرة بين الهولنديين.
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