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بعد عملها كنادلة.. ولية عهد هولندا تدخل الجامعة وتقطن بسكن مشترك

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Princess Amalia, Heir to the Dutch throne, speaks as she takes an honorary seat at the Council of State, the highest government advisory body, in The Hague, Netherlands, December 8, 2021. Peter Dejong/Pool via REUTERS
وريثة عرش هولندا الأميرة أماليا

بعد عملها كنادلة.. ولية عهد هولندا تدخل الجامعة وتقطن بسكن مشترك

الأميرة أماليا ستلتحق بجامعة أمستردام في سبتمبر المقبل وستدرس السياسة والاقتصاد

أمستردام - رويترز

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قالت الإدارة الإعلامية للعائلة المالكة الهولندية اليوم الاثنين، إن وريثة العرش الأميرة أماليا ستلتحق بالدراسة في جامعة أمستردام هذا العام، وناشدت باحترام خصوصيتها خلال فترة وجودها في الحرم الجامعي.

الأميرة اماليا مع والديها وشقيقتيها في ابريل الماضي في ماستريتش في هولندا
الأميرة اماليا مع والديها وشقيقتيها في ابريل الماضي في ماستريتش في هولندا
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وذكرت الإدارة أن الابنة الكبرى للملك فيليم ألكسندر، ولقبها الرسمي أميرة أورانج، ستبدأ دراستها في السياسة والاقتصاد في سبتمبر 2022 وستعيش في مسكن مستأجر مشترك مع العديد من الطلاب الآخرين.

وبدأت الأميرة أماليا، التي عملت نادلة بدوام جزئي خلال سنوات دراستها، في تولي بعض الواجبات الملكية في عام 2021 بعد بلوغها سن الثامنة عشرة.

يذكر أن العائلة المالكة تحظى بشعبية كبيرة بين الهولنديين.

الأميرة اماليا مع والديها وشقيقتيها في يوليو 2020 في لاهاي في هولندا
الأميرة اماليا مع والديها وشقيقتيها في يوليو 2020 في لاهاي في هولندا
الأميرة اماليا مع شقيقتيها الأميرة اريان والأميرة اليكسيا في ابريل الماضي في ماستريتش في هولندا
الأميرة اماليا مع شقيقتيها الأميرة اريان والأميرة اليكسيا في ابريل الماضي في ماستريتش في هولندا
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