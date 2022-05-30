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شاهد جدة سويدية تجاوزت 100 عام تحطم رقماً قياسياً بقفزة

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جدة سويدية قفز مظلات
الجدة السويدية وشريكها أثناء القفز

شاهد جدة سويدية تجاوزت 100 عام تحطم رقماً قياسياً بقفزة

حطمت روت لارسون، البالغة من العمر تحديداً 103 أعوام و259 يوماً، الرقم القياسي السابق الذي سجله شخص يبلغ 103 أعوام و181 يوماً.

ستوكهولم - فرانس برس

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حطمت جدة سويدية في سن 103 أعوام، الرقم القياسي العالمي لأكبر شخص سناً ينجز قفزة ثنائية بالمظلة، قائلة إنها تعتزم الاحتفال بهذا الإنجاز عبر قطع "قالب حلوى صغير".

وقالت روت لارسون لوكالة الأنباء السويدية: "كان من الرائع القيام بذلك، لقد كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة"، مضيفة "كل شيء سار كما هو مخطط له".

وأنجزت لارسون القفزة في موتالا على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم. وكان أفراد عائلتها وأصدقاؤها في استقبالها في المطار.

وهبطت الجدة وشريكها في القفزة بهدوء، بينما اندفع نحوها مساعدون حاملين إليها أداة المشي لإعانتها على النهوض.

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وقالت لارسون إنها تحب "الهبوط ببطء من الأعلى، أعتقد أن الأمر لطيف".

وكان ممثل عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرا لتسجيل القفزة. وحطمت روت لارسون، البالغة من العمر تحديدا 103 أعوام و259 يوما، الرقم القياسي السابق الذي سجله شخص يبلغ 103 أعوام و181 يوما.

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