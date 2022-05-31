شاهد.. مسنة عمرها 103 أعوام تنفذ قفزة خطيرة بمظلة

في مغامرة خطيرة، وثق أحد المسؤولين من مجموعة غينيس للأرقام العالمية، اللحظة التي قفزت فيها عجوز سويدية، تبلغ 103 أعوام، بالمظلة، لتصبح بذلك المرأة الأكثر تقدماً بالعمر التي تقوم بهذه المهمة.

ومنذ بلغت التسعين، أرادت روث لارسن التعلم أكثر عن "الطيران"، فجربت رياضات عدة بينها الطائرة الشراعية والطيران المظلي وأيضاً الطيران بالمناطيد.

مادة اعلانية

إلا أنها عام 2019 نفذت أول ققزة مظلية لها وكانت آنذاك تبلغ 101 عام. ولكنها لم تسجل أي رقم قياسي وقتها، إذ سبقتها الأميركية كاترين هودجز، حيث قفزت بعمر 103 أعوام و129 يوماً بالمظلة.

يذكر أن أكسيل راؤول كان أول سويدي يقفز بالمظلة عام 1920، عندما كانت لارسن تبلغ من العمر عامين فقط.