فيديو غريب.. لاعب الأهلي المصري يرمي ميدالية أبطال إفريقيا

بعد الهزيمة وضياع لقب دوري أبطال إفريقيا، بدا الاستياء واضحا على الطاقم الإداري وفريق اللاعبين للنادي الأهلي المصري، وتجلى ذلك بلقطة مثيرة للجدل من اللاعب عمرو السولية.

فخلال نزوله النفق الأرضي، ألقى السولية الميدالية أرضاً، وظلت على أرضية الملعب قبل أن يلتقطها أحد رجال الأمن ويحملها معه.

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كما خلع أغلب لاعبي الأهلي الميدالية الفضية بعد التتويج، وقرروا حملها بأيديهم.

في حين تباينت ردود الفعل حول حركة السولية، بين مؤيد من جماهير الأهلي، لأنهم اعتبروها رسالة للتعبير عن الاستياء من قرارات "الكاف"، وبين معارضين اعتبروا هذا التصرف مشين ولا ينم عن أي روح رياضية.

يشار إلى أن الوداد المغربي كان حقق لقب دوري أبطال إفريقيا، بانتصاره بنتيجة 2-0 على الأهلي المصري مساء أمس الاثنين.

وأقيمت المباراة النهائية في الدار البيضاء، مما منح الوداد أفضلية كبيرة، بحضور جماهيري حاشد. وخلال خروج اللاعبين من أرضية الملعب، برزت لقطة نجم الأهلي والمنتخب المصري، عمرو السولية، الذي قرر إلقاء ميداليته الفضية على الأرض قبل خروجه من الملعب.