زوجة رئيس أوكرانيا تكشف بجدية أن عمر مستشاره العسكري 9 سنوات

قالت أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبكل جدية، إنها تتحدث "علانية" عن الحرب مع ابنيها، وتحاول أن تكون صادقة معهم بشأن النزاع المستمر، كما بشأن "انفصالهم" عن والدهم الذي يجهد لإعادة البلاد من حافة الهاوية في الحرب مع روسيا، ثم كشفت ما يصعب تصديقه، وهو أن ابنها Kyrylo البالغ 9 سنوات "يقدم لوالده نصائح بشأن الأمور العسكرية"، وفق تعبيرها في مقابلة أجرتها معها أمس قناة SBS التلفزيونية الأسترالية.

ذكرت البالغة 44 سنة عن ابنها أيضا، أنه "يكبر سنا كعالم سياسي، ويعرف كل شيء، ويقدم لنا النصائح العسكرية، وما يجب أن نشتريه، ويذكر لوالده طراز الدبابات والطائرات والمروحيات التي نحتاج إلى شرائها، وما الذي نفتقر إليه، وما هي الدول التي تساعدنا بشكل شيء، ومن هي الجيدة.. إنه خبير عسكري، يمكنك التحدث معه حول ذلك لأشهر"، وهو ما ذكرته في مقابلة شبيهة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقالت إنه منخرط في هذه العملية (الحرب) وأن ما تريده حقًا "هو أن يعود أطفالنا إلى المدرسة في الأول من سبتمبر" من دون أن تشرح سبب اختيار هذا التاريخ، مضيفة أن ابنتها أولكساندرا (17 عاما) على دراية بما يحدث، وأن أخاها الأصغر "أخذ يفكر في والده حول ما يجب أن تفعله القوات المسلحة"، و أنها تعتقد بأن روسيا "تحاول تدمير وعينا الوطني" منذ بدأت بحملتها في 24 فبراير الماضي.