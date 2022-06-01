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شاهد لحظاته الأخيرة على المسرح.. وفاة مغنٍّ هندي شهير خلال حفل

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كيه كيه

شاهد لحظاته الأخيرة على المسرح.. وفاة مغنٍّ هندي شهير خلال حفل

دبي - العربية.نت

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توفي المغني الهندي الشهير كريشناكومار كوناث، المعروف باسم كيه كيه، ليل الثلاثاء، بعد إصابته بالإعياء أثناء حفل موسيقي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

فخلال إحيائه لحفل في استاد مغلق مكتظ بمدينة كولكاتا في شرق الهند شعر بالتعب. وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أنه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك.

رئيس الوزراء يعزي

إلى هذا، تدفقت عبارات التأبين للمغني، البالغ من العمر 53 عاما، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي والعديد من المغنين وممثلي بوليوود تعازيهم.

وقال مودي على تويتر "جسدت أغانيه نطاقا واسعا من المشاعر حيث أثرت في الناس من جميع الفئات العمرية. سوف نتذكره دائما من خلال أغانيه".

حفلات مباشرة

يذكر أن كوناث أدى العديد من الأغاني لأفلام بوليوود وألبومات موسيقية، وكثيرا ما كان يحيي حفلات مباشرة.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المطرب وهو يغادر الحفل الذي كان يقدمه بعدما ظهرت عليه علامات التعب والإعياء.

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