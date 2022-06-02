تعرّف بالفيديو والصور إلى المرأة التي خطفت أغنى قلب بالعالم

إذا لم تكن سمعت قبل الآن بأسترالية اسمها Natasha Basset وعمرها 29 سنة، فاعلم أن مثلك مليارات، مع أن المقيمة منذ 4 أعوام بنيويورك، ممثلة شاركت منذ 2012 في 10 مسلسلات و10 أفلام، أحدثها Elvis الذي سيبدأ عرضه الاثنين المقبل في الولايات المتحدة، ويروي حياة "ملك الروك أند رول" الأميركي Elvis Presly الراحل في 1977 بعمر 42 تقريبا.

الجديد عن الممثلة المغمورة إلى حد ما، جعلها قبل أيام قليلة فقط على كل شفة ولسان، بعد أن اتضح أنها خطفت أغنى قلب في العالم.. قلب إيلون ماسك، الأكبر سنا منها بأكثر من 22 سنة، وهو ما كان شائعة ولدت في فبراير الماضي وتطرق إليها ذلك الوقت موقع Hollywood Life المختص في الولايات المتحدة بأخبار النجوم والمشاهير.

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وكانت الشائعة عن علاقة عاطفية بدأت تلوح خيوطها بين مؤسس شركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية وممثلة أسترالية، ثم نامت الشائعة طوال أكثر من شهرين، واستيقظت عبر خبر نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الثلاثاء الماضي، ولم ينفه ماسك أو سواه، وفيه كشفت هوية الصديقة الجديدة لمن وجدت "العربية.نت" في موقع مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية، أن ثروته كانت أمس الأربعاء 225.5 مليار من الدولارات.

وفي التقرير الإخباري ذكرت الصحيفة أن "ناتشا باسيت" ظهرت تنزل بصحبة ماسك من طائرة خاصة، هبطت قبل أسبوع في مطار لوس أنجلوس. كما نشرت صوراً حديثة له وهو يتناول معها طعام الغداء في بلدة St.Tropez بالريفييرا الفرنسية على المتوسط، قائلة إن ذلك حدث "بعد 5 أشهر من ولادة ابنته من زوجته السابقة المغنية غرايمز" مع أن الطفلة، بحسب ما طالعت "العربية.نت" بوسائل إعلامية أخرى، ليست منها، فيما تظهر في الفيديو المعروض أعلاه صور للاثنين، مع مزيد عن العلاقة بين الطامح لشراء "تويتر" والممثلة.

زوجات وعشيرات وأبناء

والمعروف عن مؤسس شركة SpaceX للخدمات الفضائية أنه أب لسبعة أبناء، من زواجه ومعاشرته لأربع نساء: الأولى تصغره بعامين، تعرف إليها حين دراستهما معا في بلدها كندا، هي الكاتبة Jennifer Justine التي تزوجها عام 2000 وانتقلت معه للعيش بمدينة لوس أنجلوس، حيث ولد ابن لهما بعد عامين، سمياه Nevada وتوفي بعد 10 أسابيع، تلاه في 2004 توأمان، ثم 3 توائم بعد عامين، وبعده فصل الطلاق في 2008 بين الزوجين.

وفي 2010 تزوج ماسك الممثلة البريطانية Talulah Riley البالغة 37 حاليا. إلا أن عمر الزواج كان قصيرا، وانتهى بعد عامين بالطلاق. ثم تزوجها في 2013 ثانية، وثانية فصله الطلاق عنها بعد عام واحد فقط، ليقيم في 2016 علاقة قصيرة دامت عاما واحدا مع الممثلة الأميركية Amber Heard بعد طلاقها في 2015 من جوني ديب.

بعدها، واعد ماسك في 2018 المغنية الكندية Grimes المولودة باسم Claire Boucher في مدينة "فانكوفر" قبل 34 سنة، فعاشا معا 4 سنوات، وخلالها ولد لهما في 2020 طفل سمياه X Æ A-Xii تلته بعد عام ولادة طفلة لماسك، سماها Exa Dark Sideræl ولم تكن من المغنية "غرايمز" كما أشيع، بل من "أم بديلة"، وفقا لما اعترفت به المغنية نفسها.