حريق في مركز للزهايمر يؤدي لمقتل مريضين وإصابة 55 آخرين

أسفر حريق هائل في دار لرعاية مرضى الزهايمر في جمهورية التشيك عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 50 شخصاً آخرين بجروح، حسب ما قال مسؤولون، اليوم الخميس.

وقالت خدمة الإنقاذ الإقليمية، إنه تم العثور على جثتي المريضين في المبنى المتضرر بشدة في أعقاب الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من يوم الأربعاء في الدار الواقعة في بلدة روزتوكي شمال براغ.

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وقال مسؤولون إن 55 شخصاً آخرين أصيبوا بالحريق، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

وشارك في مكافحة النيران قرابة 100 من رجال الإطفاء.

من جهتها، قالت الشرطة إن الحريق ربما نتج عن خطأ بشري.