.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حريق في مركز للزهايمر يؤدي لمقتل مريضين وإصابة 55 آخرين

  • الخط
Fire fighters battle a fire at the Alzheimer centre in Roztoky, near Prague, Czech Republic, Wednesday, June 1, 2022. The devastating fire left two dead and more than 50 injured including two in a serious condition. (Michal Kamaryt/CTK/ via AP)
رجال الإطفاء يخمدون النيران في دار الرعاية

حريق في مركز للزهايمر يؤدي لمقتل مريضين وإصابة 55 آخرين

تم العثور على جثتي المريضين في المبنى المتضرر بشدة في أعقاب الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من يوم الأربعاء في دار الرعاية الواقعة شمال براغ

براغ – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

أسفر حريق هائل في دار لرعاية مرضى الزهايمر في جمهورية التشيك عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 50 شخصاً آخرين بجروح، حسب ما قال مسؤولون، اليوم الخميس.

وقالت خدمة الإنقاذ الإقليمية، إنه تم العثور على جثتي المريضين في المبنى المتضرر بشدة في أعقاب الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من يوم الأربعاء في الدار الواقعة في بلدة روزتوكي شمال براغ.

رجال الإطفاء يخمدون النيران في دار الرعاية
رجال الإطفاء يخمدون النيران في دار الرعاية
انطلاق احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية الأخيرة انطلاق احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية

وقال مسؤولون إن 55 شخصاً آخرين أصيبوا بالحريق، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

وشارك في مكافحة النيران قرابة 100 من رجال الإطفاء.

من جهتها، قالت الشرطة إن الحريق ربما نتج عن خطأ بشري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشوارع تتزين بأعلام بريطانيا احتفالا بالذكرى السبعين لتولي الملكة اليزابيث العرش الشوارع تتزين بأعلام بريطانيا احتفالا بالذكرى السبعين لتولي الملكة اليزابيث العرش
اكتشف المزيد