وجدت 36 ألف دولار في أريكة حصلت عليها مجاناً.. فأعادت المبلغ
بهدف شكر السيدة التي بيّنت عن نزاهة مثالية أعطتها الأسرة مالكة الأريكة أكثر من 2000 دولار
عثرت امرأة من كاليفورنيا على 36 ألف دولار كانت مخبأة داخل وسائد أريكة حصلت عليها مجاناً من موقع للإعلانات المبوبة، لكنها سرعان ما أعادت هذا المبلغ لأصحابه.
وكانت فيكي أومودو تبحث عن أثاث لمنزلها الجديد مقابل مبلغ زهيد فعثرت على هذه الأريكة المجانية.
وقالت لقناة ABC7 المحلية من منزلها الواقع في كولتون القريبة من لوس أنجلوس: "انتقلت حديثاً للعيش هنا وليس في منزلي أي أثاث".
لكن بمجرد وصولها إلى المنزل، لاحظت أومودو انتفاخاً غير عادي في إحدى الوسائد، وعندما فحصتها وجدت مظاريف عدة مليئة بالأموال، يحتوي كل واحد منها على آلاف الدولارات.
وأضافت: "قلت لابني: تعال تعال! ورحت أصيح: إنه مال وعليّ أن أتصل بأصحاب الأريكة!".
وتواصلت أومودو مع الأسرة التي أعطتها الأريكة لتُعلمها بالأموال وتعيدها لها.
أما العائلة التي كانت تتولى إفراغ منزل قريب لها توفي حديثاً، فأكدت أنها لم تكن على علم بوجود هذه الأموال ولا بمصدرها.
لكن بهدف شكر أومودو التي بيّنت عن نزاهة مثالية، أعطتها الأسرة أكثر من 2000 دولار، وهو مبلغ كافٍ لشراء برّاد جديد تحتاج إليه. وقالت المرأة "لم أكن أتوقع سِنتاً واحداً".
-
محكمة العدل الأوروبية تنظر قضية دوري السوبرأعلن متحدث باسم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة عن عقد جلسة استماع يومي 11 و12 يوليو لنظر الخلاف القانوني حول مشروع إطلاق بطولة كرة ... رياضة
-
باجيو: عدم مشاركة إيطاليا في المونديال بسبب الفوز باليورو "جنون"كشف أسطورة الكرة الإيطالي روبرتو باجيو أن عدم منح إيطاليا بطاقة التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم إثر تتويجها بكأس الأمم الأوروبية، ... رياضة
-
"رقم هاتف قديم" يطلق مهرجان أفلام السعوديةالمخرجة هناء العمير تلقّب وزير الثقافة السعودي بـ "صديق المبدعين" السعودية