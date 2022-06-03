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وجدت 36 ألف دولار في أريكة حصلت عليها مجاناً.. فأعادت المبلغ

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Money Couch stock photo
(تعبيرية)

وجدت 36 ألف دولار في أريكة حصلت عليها مجاناً.. فأعادت المبلغ

بهدف شكر السيدة التي بيّنت عن نزاهة مثالية أعطتها الأسرة مالكة الأريكة أكثر من 2000 دولار

لوس أنجلوس – فرانس برس

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عثرت امرأة من كاليفورنيا على 36 ألف دولار كانت مخبأة داخل وسائد أريكة حصلت عليها مجاناً من موقع للإعلانات المبوبة، لكنها سرعان ما أعادت هذا المبلغ لأصحابه.

وكانت فيكي أومودو تبحث عن أثاث لمنزلها الجديد مقابل مبلغ زهيد فعثرت على هذه الأريكة المجانية.

وقالت لقناة ABC7 المحلية من منزلها الواقع في كولتون القريبة من لوس أنجلوس: "انتقلت حديثاً للعيش هنا وليس في منزلي أي أثاث".

فيكي أومودو مع حفيدها
فيكي أومودو مع حفيدها

لكن بمجرد وصولها إلى المنزل، لاحظت أومودو انتفاخاً غير عادي في إحدى الوسائد، وعندما فحصتها وجدت مظاريف عدة مليئة بالأموال، يحتوي كل واحد منها على آلاف الدولارات.

وأضافت: "قلت لابني: تعال تعال! ورحت أصيح: إنه مال وعليّ أن أتصل بأصحاب الأريكة!".

الأريكة حيث عثرت السيدة على الدولارات
الأريكة حيث عثرت السيدة على الدولارات
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وتواصلت أومودو مع الأسرة التي أعطتها الأريكة لتُعلمها بالأموال وتعيدها لها.

أما العائلة التي كانت تتولى إفراغ منزل قريب لها توفي حديثاً، فأكدت أنها لم تكن على علم بوجود هذه الأموال ولا بمصدرها.

لكن بهدف شكر أومودو التي بيّنت عن نزاهة مثالية، أعطتها الأسرة أكثر من 2000 دولار، وهو مبلغ كافٍ لشراء برّاد جديد تحتاج إليه. وقالت المرأة "لم أكن أتوقع سِنتاً واحداً".

المغلفات التي احتوت على المال
  • المغلفات التي احتوت على المال
  • الأريكة التي احتوت على الكنز
2 صور
المغلفات التي احتوت على المال
المغلفات التي احتوت على المال
الأريكة التي احتوت على الكنز
الأريكة التي احتوت على الكنز
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