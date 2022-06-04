تعرف على باطن شخصيتك الحقيقية.. مما تراه أولا في الصورة

صورة اليوم التي اخترناها نقلا عن موقع "جاغران جوش" Jagran Josh هي مزيج بين الوهم البصري واختبار الشخصية. فهي صورة بسيطة، إلا أنها تحمل معاني عميقة.

فألق نظرة على الصورة واكتشف سمات شخصيتك. فهل أنت مستعد لمعرفة باطن شخصيتك؟

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الصورة تظهر قطتين تتلامسان بذيليهما ،كما تبين أيضاً رأس كلب. فماذا لاحظت أولا؟

*إذا لاحظت رأس الكلب أولاً ، فأنت شخص ودود وتتمتع بالحيوية والانفتاح. أنت لا تغضب سريعًا من قبل الآخرين، حتى لو أساءوا إليك، فأنت في العادة شخص لطيف وتهتم بالآخرين.

*أما إذا رأيت قطتين تتلامسان بذيليهما، وبينهما قلب صغير، فأنت شخص تتميز بالمعرفة العميقة، إلا أنك انطوائي لدرجة كبيرة. وفي نفس الوقت، أنت شخص تتمتع بعقل كبير ومتفتح، كما أنك تشعر بحساسية كبيرة تجاه الأشخاص من حولك.

والآن أخبرنا عزيزي القارئ عما رأيت أولا في الصورة وعما إذا كان التفسير ينطبق على شخصيتك أم لا.