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ضبط امرأتين خبأتا بشعرهما.. عشرات عبوات الكوكايين

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Handout photo released by Panama's Attorney General press office of police checking a wig with suspected cocaine on a head of a woman at the Tocumen international airport in Panama City, on June 3, 2022. Two Colombian women were arrested Friday at Panama's Tocumen International Airport with suspected cocaine hidden under wigs. (Photo by Panama's Attorney General / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE-MANDATORY CREDIT - AFP PHOTO / PANAMA´S ATTORNEY GENERAL - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE-MANDATORY CREDIT - AFP PHOTO / PANAMA´S ATTORNEY GENERAL - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
المخدرات مخبأة بشعر إحدى السيدتين

ضبط امرأتين خبأتا بشعرهما.. عشرات عبوات الكوكايين

توقيف كولومبيتين في مطار بنما كانتا تحاولان تهريب المخدرات إلى إسبانيا في شعرهما المستعار

بنما – فرانس برس

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أوقفت سلطات مطار توكومن الدولي في بنما أمس الجمعة امرأتين كولومبيتين كانتا تعتزمان تهريب كمية من الكوكايين إلى إسبانيا من خلال إخفائها تحت شعرهما المستعار، على ما أفادت النيابة العامة في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وكانت المدعية العامة لمكافحة المخدرات في بنما زيومارا رودريغيز أعلنت في البداية عن توقيف امرأة كولومبية واحدة كانت في رحلة متجهة إلى مدريد.

المخدرات مخبأة بشعر إحدى السيدتين
المخدرات مخبأة بشعر إحدى السيدتين

واعترضت الشرطة هذه المرأة في المطار، بعدما أثارت تسريحة شعرها الشكوك.

وبعد فحصها بالماسح الضوئي (السكانر)، تبيّن لعناصر الشرطة أن المشتبه بها كانت تخفي حبوباً مخدرة على رأسها، بين ضفائر شعرها الطبيعي وشعرها المستعار.

وأشارت رودريغيز إلى أن المرأة التي لم تذكر أي تفاصيل أخرى عنها، حملت تحت شعرها المستعار "68 عبوة أسطوانية سوداء تحتوي على مسحوق أبيض".

وأضافت رودريغيز في مقطع فيديو نُشر على حساب النيابة العامة على "تويتر" أن هذا الأسلوب في تهريب المخدرات "غير مسبوق" في بنما.

المخدرات مخبأة بشعر إحدى السيدتين
المخدرات مخبأة بشعر إحدى السيدتين
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وبعد ساعات قليلة، أعلن مكتب المدعية العامة توقيف "امرأة ثانية" بحوزتها "67 عبوة مخدرات" مخبأة تحت شعرها المستعار، وكانت متوجهة أيضاً من كولومبيا إلى إسبانيا.

وأوضحت مصادر في مكتب المدعية العامة لوكالة "فرانس برس" أن الموقوفة الثانية كولومبية أيضاً.

وتُعتبر بنما البوابة الرئيسية في أميركا الوسطى للمخدرات الواردة من أميركا الجنوبية وخصوصاً من كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم، والمتجهة إلى الولايات المتحدة، الدولة الأكثر استهلاكاً في العالم.

إلا أن السلطات في أميركا الوسطى لاحظت زيادة كبيرة في تهريب المخدرات إلى أوروبا، وخصوصاً عبر مواني البحر الكاريبي.

المخدرات مخبأة بشعر إحدى السيدتين
المخدرات مخبأة بشعر إحدى السيدتين
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