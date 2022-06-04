هيلاري كلينتون: بوتين يكره المنتقدين.. خاصة النساء منهم

هاجمت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة أنه "لا يحب المنتقدين خاصة النساء منهم"، بحسب تعبيرها.

كلينتون أشارت إلى إيمان الرئيس الروسي المطلق بنفسه، وذلك خلال كلمتها في مهرجان للأدب والفنون في إنجلترا، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" The Guardian البريطانية.

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وقبل أسابيع شنت هيلاري كلينتون هجوماَ حاداً على الرئيس بوتين، مؤكدة أن سياساته التوسعية لا تتوقف، ومعتبرة أن روسيا تشكل تهديدًا "لأوروبا والاستقرار العالمي".

كما طالبت كلينتون بطرد روسيا من المنظمات الدولية وتشديد العقوبات على الرئيس بوتين.

وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هاجمت الرئيس الروسي من قبل عقب لقاء رسمي جمعهما بسبب طريقة جلوسه مشيرة إلى أنه "يفتح ساقيه على مصراعيها".

كما سبق أن اتهمته بـ"إهانة النساء وكرههن"، مذكرة بواقعة شهيرة حدثت عام 2007، واستقباله المستشارة الألمانية حينها أنجيلا ميركل خلال زيارتها إلى روسيا بإدخال كلبه الأسود الضخم إلى غرفة اجتماعهما، رغم معرفته بخوفها من الكلاب.

كما سبق لكلينتون أن شبهت بوتين بالزعيم النازي أدولف هتلر، واتهمته بمحاولة تدمير بلادها وممارسة الضغط والتأثير على السياسة الأميركية.

وعقب بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا، دعت كلينتون إلى شن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات رسمية روسية، مذكرة بما فعلته بلادها مع بلدان عربية عدة.